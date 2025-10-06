DE
En pleine course aux Européens
Des gens collent des stickers sur Tadej Pogacar

Ce dimanche, Tadej Pogacar a été sacré sans surprise champion d'Europe. Mais des incidents ont éclaté durant sa course, notamment un faux croche-patte et des stickers collés dans son dos.
Publié: 09:21 heures
Tadej Pogacar a dû sentir quelques mains sur son dos aux Championnats d'Europe.
Photo: IMAGO/Photo News
Blick Sport

Pour Tadej Pogacar, ces Championnats d'Europe devaient ressembler à une balade de santé. Une semaine après avoir décroché le sacre mondial, le Slovène en a fait de même au niveau continental, dimanche à Guilherand-Granges. En France, il a lancé son attaque en solo à 75 km de l'arrivée, pour s'offrir sa 18e victoire de la saison (la 106e en carrière).

Sauf que son raid solitaire a été perturbé à deux reprises par des spectateurs. À une quarantaine de kilomètres de la ligne d'arrivée, lors de la quatrième ascension de la Côte du Val D'Enfer, une personne a fait semblant de mettre un croche-pied au vélo du Slovène, heureusement sans conséquence.

Et quelques mètres plus loin, Tadej Pogacar a senti une tape dans le dos. Pas pour le renverser ou l'aider, mais pour… lui coller des stickers dessus. C'est ce qu'ont fait quelques spectateurs au bord de la route. Les morceaux de papier n'ont toutefois pas tenu et se sont rapidement envolés. Par contre, ils ont refait la même chose à d'autres coureurs comme Remco Evenepoel, Juan Ayuso ou Paul Seixas.

