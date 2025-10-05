Le prodige slovène Tadej Pogacar ajoute le titre européen à son palmarès, une semaine après son sacre mondial. Il réalise un raid solitaire de 75 km pour s'imposer devant Remco Evenepoel à Guilherand-Granges.

Sans rivaux, Tadej Pogacar s'est à nouveau imposé après un raid solitaire. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Une semaine après son titre mondial, Tadej Pogacar a aussi remporté le Championnat d'Europe grâce à un nouveau solo de 75 km, dimanche à Guilherand-Granges. C'est le premier sacre continental du Slovène.

Comme au Rwanda dimanche dernier, Pogi a devancé le Belge Remco Evenepoel (de 31 secondes) pour signer un doublé Mondial-Euro seulement réussi par Peter Sagan en 2016.

Vingegaard se plante

Quant à Jonas Vingegaard, le grand rival de Pogacar dans le Tour de France, il a été inexistant. Le Danois, qui ne met quasiment jamais un pied sur les courses d'un jour, a craqué à 109 km de l'arrivée avant d'abandonner, à l'abri des regards.

Pogacar a construit son succès, comme si souvent, dans un raid solitaire dont il a fait sa marque de fabrique, au risque d'un certain ennui, tellement ses triomphes deviennent prévisibles.

Encore plus dominant qu'aux Mondiaux

À Kigali, il s'était envolé seul à 66 km de l'arrivée. En Drôme-Ardèche, il a pris son élan dix bornes plus tôt encore en attaquant dans la longue montée de Saint-Romain-de-Lerps.

Remco Evenepoel s'est accroché pendant quelques hectomètres mais le Flamand a dû lâcher pour se réfugier dans un groupe de poursuite avec Seixas, Scaroni et Juan Ayuso. Il restait alors à escalader le redoutable Val d'Enfer à quatre reprises encore et Pogacar a fini par creuser l'écart sur le plat où Evenepoel est parti seul à sa poursuite.

Une saison majestueuse

Avec cette 18e victoire de la saison, la 106e de sa carrière, Pogacar endosse pour la première fois le maillot blanc étoilé de champion d'Europe. Mais il ne le portera pas en course la saison prochaine puisqu'il est déjà en possession du maillot arc-en-ciel de champion du monde.

Il doit boucler sa saison la semaine prochaine en Italie avec les Trois Vallées Varésines mardi et le Tour de Lombardie samedi, où il visera une cinquième victoire consécutive ce qui n'a encore jamais été réalisé.