A Fribourg, les employés de la fonction publique se mobilisent ce mercredi contre le plan d’austérité PAFE. Prévu entre 2026 et 2028, il vise 405 millions d’économies. Les syndicats exigent son retrait.

L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a réuni 100 personnes ce mercredi matin. Photo: PETER KLAUNZER

ATS Agence télégraphique suisse

Les salariés de la fonction publique et parapublique se mobilisent ce mercredi à Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). La journée d'action, débrayage ou grève, est organisée par les syndicats et les organisations de personnel.

Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions, via des actions à hauteur de 70% sur les dépenses et 30% sur les recettes, le personnel étant touché en particulier au chapitre des premières. Au regard du projet initial, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

«La mobilisation vise à faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil (ndlr: qui se saisira du dossier mardi)», avait indiqué il y a une semaine Gaétan Zurkinden, secrétaire régional du Syndicat des services publics (SSP), lors de la manifestation ayant réuni 3000 personnes. «Pour renvoyer le PAFE à l'expéditeur.»