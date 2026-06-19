Les stars mondiales de l'athlétisme seront à Lausanne pour Athletissima les 20 et 21 août prochains. Avec Armand Duplantis à la perche et de nombreux Suisses en forme, le spectacle s’annonce grandiose.

ATS Agence télégraphique suisse

Agendé le vendredi 21 août, avec la perche masculine à Ouchy le jeudi, le meeting Athletissima devrait être une excellente cuvée. En plus des Américains, il y aura les meilleurs athlètes suisses.

Avec Audrey Werro (800 m), Ditaji Kambundji (100 m haies) et Simon Ehammer (longueur), Jacky Delapierre pouvait déjà afficher un large sourire. L'athlétisme suisse vit une période dorée et le patron du meeting lausannois s'en réjouit.

De beaux duels en perspective

Et comme il n'y a pas de sélections pour des Mondiaux ou des JO, les athlètes américains et jamaïcains n'ont pas ces obligations qui tombent souvent mal pour certains meetings européens. Sur le 100 m haies, Ditaji Kambundji se frottera à l'Américaine Masai Russell et à la Nigériane Tobi Amusan, recordwoman du monde. Sans Keely Hodgkinson, Audrey Werro fera face à Femke Broeders-Bol, comme lors de la réunion d'Ostrava. Quant à Simon Ehammer (8m51), il devra se battre avec Miltiadis Tentoglou (8m49) et Gerson Baldé (8m46).

Mais le public lausannois aura bien entendu la chance de voir encore Angelica Moser à la perche, Ajla Del Ponte, Sarah Atcho-Jaquier et Emma van Camp sur 100 m et très vraisemblablement Mujinga Kambundji sur 200 m. Sans oublier le relais 4x100 m qui bouclera le meeting comme c'est devenu la tradition.

Gout Gout face à Noah Lyles?

Sur le 200 m messieurs, Letsile Tebogo et Gout Gout seront opposés. Et le quadruple champion du monde Noah Lyles? «Il veut venir, précise Jacky Delapierre. Mais là, c'est moi qui décide si le budget le permet. On en saura davantage ces jours qui viennent.»

Le boss a déjà mis sur pied quelques courses de très haut niveau (5000 m messieurs, 800 m messieurs, 400 m haies messieurs), ainsi qu'un concours à la perche le jeudi 20 août à Ouchy avec tous les meilleurs athlètes et bien évidemment Armand Duplantis, qui aimerait battre son record lausannois de 6m15.