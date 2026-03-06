La Russie a officiellement marqué son retour au sein de l'olympisme. Les athlètes russes ont défilé avec leur drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026.

Les Russes hués lors de la cérémonie d'ouverture

ATS Agence télégraphique suisse

Vendredi, quatre membres de la délégation russe ont pris part à la parade des athlètes dans les arènes de Vérone – quelques minutes après ceux du Bélarus – sous les huées des spectateurs.

Au total, dix sportifs de ces deux pays ont reçu une invitation pour prendre part aux Jeux paralympiques sous leur drapeau et leur hymne. Une première depuis l'invasion russe en Ukraine en 2022.