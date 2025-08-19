Deux Suisses au départ du Tour d'Espagne

Stefan Küng avait décroché sa première victoire d'étape sur un Grand Tour lors de la dernière Vuelta (archives).
Photo: Pedro Rocha
ATS Agence télégraphique suisse
Agé de 23 ans, Fabio Christen participera donc à son premier Grand Tour au sein de la formation suisse Q36.5, qui a bénéficié d'une invitation, au contraire de l'équipe Tudor. Le Zurichois de 23 ans devra sans doute se mettre au service de son leader britannique Tom Pidcock.
À lire aussi
Stefan Küng, qui a repris la compétition début août sur le Tour de Pologne après avoir renoncé au Tour de France, roulera seulement pour la deuxième fois sur les routes ibériques. L'an dernier, le Thurgovien de 31 ans avait signé l'une des plus belles victoires de sa carrière en remportant le contre-la-montre final à Madrid.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Présenté par
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Présenté par
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole