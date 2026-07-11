Bonne première course pour Mujinga Kambundji

De retour en compétition à Bulle après la naissance de son fils en novembre, Mujinga Kambundji impressionne sur 100 m avec un temps de 11''33 en finale B.

De retour aux affaires à Bulle

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ATS Agence télégraphique suisse

Mujinga Kambundji a disputé à Bulle sa première compétition depuis la naissance de son fils en novembre dernier. La Bernoise de 34 ans a terminé sa série du 100 m en 11''42, avant de s'améliorer en finale B avec un temps de 11''33.

La championne du monde en salle de l’année dernière sur 60m s’est montrée plus que satisfaite de ce résultat. «Je ne m’attendais vraiment pas à un tel temps. Je suis ravie d’être de retour sur la piste et de constater que ma préparation en vue des Championnats d’Europe est sur la bonne voie», a déclaré Kambundji. Elle avait disputé sa dernière course avant son congé maternité en mai 2025 à Doha.

Géraldine Tizio-Frey sous les 11 secondes sur 100m

Géraldine Di Tizio-Frey est devenue samedi la quatrième Suissesse de l'histoire à passer sous la barre des 11 secondes sur 100 m lors du meeting de la Gruyère à Bulle. Elle a signé un temps de 10''98, améliorant son record personnel de 11 centièmes.

La Zougoise rejoint ainsi le cercle dont font aussi partie Mujinga Kambundji, Ajla Del Ponte et Salomé Kora. Après avoir couru en 10''98 en séries, elle a atteint 10''91 lors de la finale qu'elle a remportée devant Léonie Pointet et Kora, mais elle a été propulsée par un vent à +3,0 m/s, dépassant les +2,0 m/s synonymes de limite pour comptabiliser un tel résultat.