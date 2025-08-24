DE
Vingegaard gagne la 2e étape du Tour d'Espagne et prend le maillot rouge

Jonas Vingegaard remporte la 2e étape du Tour d'Espagne à Limone Piemonte et s'empare du maillot rouge. Le Danois, double vainqueur du Tour de France, confirme son statut de favori malgré une chute sans gravité à 20 km de l'arrivée.
Jonas Vingegaard a affiché ses ambitions.
Le Danois Jonas Vingegaard a gagné la 2e étape du Tour d'Espagne entre Alba et Limone Piemonte (159,6 km), en Italie. Il s'est aussi emparé du maillot rouge de leader.

Au terme de la montée finale, classée en deuxième catégorie, Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022, 2023) a devancé au sprint l'Italien Giulio Ciccone, le Français David Gaudu et le Colombien Egan Bernal.

Victime d'une petite chute

Sous la pluie, le Danois a été victime d'une chute sans gravité à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Il a ainsi fêté son troisième succès sur les routes de la Vuelta et confirmé son statut de favori en l'absence du Slovène Tadej Pogacar.

