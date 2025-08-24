Ken Jäger va quitter le Lausanne HC!

Lourde perte pour le Lausanne HC. Les Vaudois vont en effet perdre l'international Ken Jäger. Le Grison va quitter le LHC au terme de la saison 2025/2026 pour rejoindre Davos où il a signé un contrat de très longue durée.

Ken Jäger s'est engagé pour sept ans avec le HC Davos. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Lausanne HC va devoir composer sans Ken Jäger à compter de la saison 2026/2027. L'attaquant international s'est en effet engagé pour sept ans avec le HC Davos, son club formateur. Il était arrivé en 2020 sur les bords du Léman en provenance de la Suède. Avec les Lions, le joueur de centre s'est développé jusqu'à devenir un international accompli, puisqu'il vient de remporter deux médailles d'argent avec l'équipe de Suisse lors des deux derniers Mondiaux.

Sous les couleurs du LHC, Ken Jäger vient également de disputer les deux finales perdues face aux Zurich Lions. Attaquant fiable défensivement, le Grison a aussi prouvé avoir un certain flair offensif puisqu'il vient de terminer les deux derniers exercices avec à chaque fois 27 points à son compteur.

Le HC Davos a effectué le forcing pour faire revenir au «pays» un de ses anciens talents. Ken Jäger a effectué toutes ses classes dans le mouvement junior du HCD avant de terminer son développement en Suède durant deux saisons. Il est ainsi lié avec la formation rhétique jusqu'au terme de la saison 2032/2033.

Ce départ va mettre un peu de pression à John Fust, directeur sportif, qui avait deux dossiers prioritaires sur la table: Ken Jäger et Théo Rochette. Le premier étant sur le départ, le dirigeant vaudois ne devra pas laisser un deuxième joueur international avec le No 90. Nul doute que le dossier va s'accélérer ces prochains jours avec l'objectif de trouver une entente avant le début de la saison.