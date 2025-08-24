Le meilleur tennisman de tous les temps est un personnage clivant. L'auteur britannique Mark Hodgkinson explique pourquoi à ses yeux Novak Djokovic est un personnage beaucoup plus fascinant que les trop fades Roger Federer et Rafael Nadal.

Melbourne, Paris, Wimbledon : trois demi-finales disputées cette année, et trois fois Novak Djokovic s’est arrêté à deux marches d’un 25e titre du Grand Chelem. À 38 ans, le Serbe traverse désormais les tournois majeurs avec une discrétion inhabituelle, loin des polémiques qui l’ont longtemps accompagné. Une stratégie pour préserver ses forces en vue d’un dernier coup d’éclat ?

La question se pose à l’approche de l’US Open de New York, où son rendement sera scruté comme jamais. Pour tenter d’y voir plus clair, entretien avec Mark Hodgkinson, journaliste britannique et auteur de À la recherche de Novak, un ouvrage qui explore en profondeur le phénomène Djokovic.

Blick: Mark Hodgkinson, combien de temps vous a-t-il fallu pour comprendre l'homme Novak Djokovic?

Mark Hodgkinson: Eh bien, je suis sur le circuit du tennis depuis 2005. C'est en 2011 que je l'ai interviewé pour la première fois. En 2023, j'ai finalement commencé le projet de livre. Je voulais parler à des personnes proches de lui. Avec le plus grand nombre possible. Lors d'un voyage de recherche à Belgrade, j'ai essayé de comprendre ce que Novak Djokovic avait vécu en tant que petit garçon en 1999 pendant la guerre de Yougoslavie. J'ai également passé du temps dans le bunker où il s'est réfugié avec sa famille pendant les bombardements de l'OTAN.

Qu'est-ce que cela vous a fait?

Un sentiment étrange, touchant. Je pense que les gens ne parlent pas assez des situations que Novak Djokovic a dû surmonter dans son enfance. C'étaient des moments vraiment difficiles. Le chemin qu'il a parcouru est impressionnant. C'est pourquoi j'ai voulu aller à Belgrade pour parler de lui avec les gens. A cette occasion, quelque chose m'a particulièrement frappé.

Quoi?

Dans le quartier où il a grandi, rares sont les jeunes qui parlent de ses résultats sportifs. Ils ne parlent que de sa générosité. Novak Djokovic leur a offert des choses utiles comme des meubles ou même des livres pour l'école locale. Il essayait de les aider.

Revenons à la question principale: avez-vous maintenant compris l'homme Novak Djokovic ?

Le livre s'appelle «A la recherche de Novak». Et d'une manière ou d'une autre, nous apprenons constamment à connaître nos semblables. Ou nous découvrons toujours quelque chose de nouveau. C'est aussi mon cas avec Novak Djokovic. J'ai simplement essayé de donner une image aussi précise que possible de lui. Et je suis d'avis qu'il ne reçoit pas l'admiration qu'il mérite.

Il est intelligent, éloquent, doué pour les langues, il a de l'esprit. A-t-on fait du tort à Djokovic en le cataloguant comme le vilain petit canard du duo Federer/Nadal?

Oui, au début, la réaction des fans était effectivement du genre: «Hé, en fait, on a déjà une bonne rivalité entre les deux autres!» Je pense que si tout le monde avait eu le même âge, cela aurait peut-être été différent. On a fait un peu de tort à Djokovic. C'est un type amusant, chaleureux. Je pense que ces deux dernières années, il a pu se rattraper un peu en termes de réputation.

En l'absence de Federer et (en grande partie) de Nadal.

Exactement. Il a fait grimper son compteur de titres en Grand Chelem à 24, il est devenu champion olympique. Et les fans voient aussi qu'il est à l'aise avec la nouvelle génération de joueurs. Il ne dit pas: «C'est mon territoire». Il est ouvert et serviable.

Il a lui-même reconnu que le rejet des fans l'avait blessé et qu'il ne se sentait pas vraiment à sa place, ni par ses origines ni par son caractère.

Oui, pourtant, il est à mon avis le personnage le plus fascinant du «Big 3». Il est incroyablement authentique.

Déclarations politiques, vaccination Covid, débordements émotionnels sur le court: pourquoi Djokovic est-il beaucoup plus clivant que Federer et Nadal?

Djokovic dit ce qu'il pense. Il n'a pas l'intention de faire la une des journaux ou d'offenser les autres. Il est simplement comme ça. Mais quand il ressent quelque chose, il s'exprime en conséquence. Je pense que Federer et Nadal ont été plus diplomates sur ce point.

Personnellement, croyez-vous encore à un nouveau titre du Grand Chelem pour lui?

D'autres ne semblent plus en être aussi sûrs. Mais je pense qu'il est possible qu'il remporte son 25e titre du Grand Chelem. Je pense que personne ne devrait faire une croix sur le meilleur joueur de tous les temps. Peut-être que cela se produira dès cet été à New York - même si ses meilleures chances sont sans doute à venir. A l'Open d'Australie et à Wimbledon l'année prochaine.

Vous le décrivez dans le livre comme une personne très réfléchie. Le croyez-vous capable de se retirer du jour au lendemain?

Pas vraiment. Je pense qu'il continuera tant qu'il pensera pouvoir gagner un Grand Chelem. Je pense que les gens s'attendaient à ce qu'il fasse une annonce après son titre olympique tant attendu l'été dernier. Cela aurait été le moment hollywoodien par excellence. Mais en fait, il n'est pas du tout comme ça. Je ne le considère pas comme une personne qui prend de telles décisions sous le coup de l'émotion.

Vous avez déjà publié d'autres livres sur Ivan Lendl et Andy Murray, ainsi que des biographies sur Federer et Serena Williams. Voici maintenant une biographie de Carlos Alcaraz («Being Carlos Alcaraz - the man behind the smile»). Aucune superstar ne semble vous échapper.

(Rires.) Eh bien, que puis-je dire? J'aime tout simplement ce sport. Et j'aime la psychologie qui se cache derrière.

Beaucoup de gens pensent qu'Alcaraz est capable d'atteindre les sphères du «Big 3». A juste titre?

Il a lui-même déclaré qu'il voulait être le meilleur de l'histoire. Et il a fait cette déclaration alors qu'il gagnait de nombreux tournois. De mon point de vue, il a montré qu'il pouvait très bien gérer cette pression. Elle ne semble pas avoir une grande influence sur lui. C'est un garçon joyeux et compétitif.

Alcaraz et le numéro un mondial Jannik Sinner forment désormais le «New 2». Leur rivalité électrise le monde du tennis. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux?

Ce sont les styles et les personnalités opposés des deux joueurs. Alcaraz est le showman qui aime célébrer ses coups et divertir le public, tandis que Sinner a une présence beaucoup plus contrôlée et réfléchie sur le court. Il joue avec une puissance, une précision et une constance étonnantes. Ils ont déjà montré - avec la finale de Roland-Garros et d'autres matches - qu'ils pouvaient produire ensemble un tennis d'une qualité et d'une intensité dramatique remarquables.

Quel est votre pronostic pour l'US Open? La série de victoires d'Alcaraz et de Sinner, qui dure depuis sept Grands Chelems, va-t-elle se poursuivre ?

Ce n'est pas une prédiction audacieuse ou courageuse, mais oui: je pense que l'un des deux gagnera l'US Open. Même s'il n'est pas impossible que Djokovic surprenne certaines personnes et remporte son 25e titre.