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Un transfert séduisant
Le Zurichois Mauro Schmid rejoint la formation Pinarello Q36.5

Le Zurichois Mauro Schmid, 25 ans, a signé pour trois ans avec Pinarello Q36.5. Double champion de Suisse sur route, celui qui a brillé lors du dernier Tour de France rejoint une équipe qui a le vent dans le dos.
Publié: il y a 22 minutes
Cette année, Mauro Schmid a remporté la 13e étape du Tour de France.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Mauro Schmid défendra les couleurs de Pinarello Q36.5 dès la saison prochaine. Le Zurichois de 25 ans a signé un contrat de trois ans avec la formation à licence suisse, a annoncé celle-ci samedi.

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Double champion de Suisse sur route (2024, 2025), Mauro Schmid tient la forme de sa vie. Le polyvalent Zurichois sort d'un brillant Tour de France, au cours duquel il a remporté la 13e étape avant de terminer au 2e rang des 17e et 18e étapes. Il dispute actuellement sa troisième saison au sein de l'équipe Jayco-AlUla.

«Pour une équipe fièrement suisse évoluant au plus haut niveau du cyclisme mondial, accueillir l'un des meilleurs coureurs du pays représente bien plus qu'une simple nouvelle signature. C'est l'expression naturelle de l'identité de l’équipe», écrit Pinarello Q36.5 dans son communiqué.

Schmid rejoint une vieille connaissance

Le choix de Mauro Schmid de rejoindre la Pinarello Q36.5 Team, dont le leader est le Britannique Tom Pidcock, semble logique. L'équipe helvétique est en effet dirigée par Douglas Ryder, qui lui avait offert sa première opportunité chez les professionnels en 2021 au sein de la formation Qhubeka NextHash.

«Doug m'a donné l'opportunité de passer professionnel, il y avait donc déjà un lien fort entre nous. Mais ce qui m'a vraiment convaincu, c'est de voir à quel point l'équipe a évolué au cours des deux ou trois dernières saisons. En tant que coureur suisse, faire partie de ce projet rend cette expérience encore plus spéciale», souligne Mauro Schmid, cité dans le communiqué.

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