David Gaudu maillot rouge
Ben Turner gagne la 4e étape de la Vuelta

L'Anglais Ben Turner a remporté au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne entre Susa et Voiron (206 km), en France. Le maillot rouge passe sur les épaules du Français David Gaudu.
Publié: il y a 47 minutes
Belle victoire de Ben Turner
Photo: MACIEJ KULCZYNSKI
ATS Agence télégraphique suisse

Le leader de l'équipe Groupama-FDJ, arrivé en 25e position à Voiron, en Isère, possède le même chrono que Jonas Vingegaard, qui a franchi la ligne en 42e place. Gaudu prend l'avantage sur le Danois grâce à l'addition de tous les classements obtenus depuis le départ de la course. L'Italien Giulio Ciccone est troisième à huit secondes du nouveau leader.

Appelé de dernière minute sur la Vuelta, Ben Turner (26 ans) a fêté son premier succès sur un Grand Tour. Il a devancé au sprint les Belges Jasper Philipsen et Edward Planckaert. Fabio Christen s'est mêlé à l'emballage final et l'Argovien a pris une belle septième place.

Mercredi, les coureurs vont enfin rouler sur les routes espagnoles. Ils disputeront un contre-la-montre par équipes de 24 km à Figueres, la ville natale du peintre Salvador Dali.

