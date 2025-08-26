Daniel Goethals nommé secrétaire général de Swiss Basketball

Après un intense processus de recrutement, mené par le Conseil d’administration, Swiss Basketball, par la voix de son président Andrea Siviero, a annoncé la nomination de Daniel Goethals au poste de secrétaire général ce mardi.

Le Belge possède une riche expérience de joueur et d'entraîneur. Photo: Swiss Basketball

Blick Sport

Après une carrière de joueur au plus haut niveau, avec l’équipe nationale belge, puis en club, en Belgique, Grèce et Espagne, Daniel Goethals a successivement occupé les fonctions de coach, puis de directeur sportif. Son parcours l’a également mené à la Fédération belge, pendant plusieurs années, au cours desquelles il a acquis une expérience précieuse dans la gestion humaine et organisationnelle, explique Swiss Basketball dans un communiqué.

Pendant cette période, il a aussi été l’entraîneur de l’équipe nationale féminine belge. Daniel Goethals prendra ses fonctions début septembre. Une période de transition sera assurée aux côtés de l’actuel secrétaire général, Erik Lehmann, qui fait valoir ses droits à la retraite, après plus de sept années de service auprès de Swiss Basketball.

Cette nomination intervient dans une période charnière pour Swiss Basketball qui a connu une saison couronnée de succès tant par ses équipes nationales 5x5 et 3x3, que par l’organisation d’un événement mondial, la FIBA U19 Basketball World Cup à Lausanne, rappelle l'organisation dans son communiqué.

Période charnière

Agé de 56 ans, Daniel Goethals pourra s’appuyer sur une équipe en place solide et motivée pour mener à bien les nombreux projets lancés dans le cadre de la vision stratégique. La professionnalisation des structures, le renforcement de la visibilité du basketball en Suisse et le développement d’une véritable économie du basketball suisse, sont les enjeux majeurs des prochaines années.

«Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Dan Goethals au sein de Swiss Basketball. Son expérience, ses compétences et son leadership seront des atouts précieux pour la mise en œuvre de notre vision stratégique. Par son énergie et son dynamisme, Dan Goethals saura motiver et diriger notre secrétariat, et pourra poursuivre efficacement le travail de réforme lancé l’année passée. Il apporte avec lui un riche bagage d’expériences de management et de technicien accumulées au fil des années, tant au sein de la fédération belge que dans plusieurs clubs internationaux», indique Andrea Siviero, président de Swiss Basketball.



