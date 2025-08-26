L'odeur de cannabis perturbe les joueurs à l'US Open à New York. Légalisé depuis 2021, sa consommation dans les tribunes irrite les athlètes, dont Casper Ruud. Pour lui, c'est «ce qu'il y a de pire» dans la Grosse Pomme.

Les joueurs irrités par les odeurs de cannabis à l'US Open

Les joueurs irrités par les odeurs de cannabis à l'US Open

Ce n'est pas un secret parmi les joueurs: ça sent régulièrement le chichon à New York. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

La légalisation du cannabis dans l’État de New York en 2021 a des répercussions jusqu’à l’US Open. Selon RMC Sport, l’odeur persistante de marijuana émanant des tribunes perturbe les joueurs pendant les matches. Le finaliste de l’édition 2022, Casper Ruud, a exprimé son mécontentement auprès de NRK: «Pour moi, c’est ce qu’il y a de pire à New York, cette odeur. L’odeur est partout, même ici, sur les courts. C’est assez agaçant de jouer, d’être fatigué, et d’avoir quelqu’un qui fume de la marijuana à quelques mètres seulement. Nous ne pouvons rien y faire, à moins que la loi ne soit modifiée, mais j’en doute.»

Casper Ruud n’est pas le seul à se plaindre. En août 2023, de nombreux athlètes avaient déjà dénoncé ce problème. Le Français Gaël Monfils avait interpellé l’arbitre lors d’un match: «Ça sent fort là, non? C’est n’importe quoi!» Son compatriote Adrien Mannarino avait ajouté: «Aux quatre coins du court, tu as des odeurs un peu différentes. Ça peut être la weed d’un côté, la merde de l’autre… Ce n’est pas forcément facile, mais il faut faire avec.» Alexander Zverev avait même comparé le court 17 à «l’antre de Snoop Dogg», évoquant un mélange d’odeurs de cannabis, de nourriture et d’alcool. De son côté, Markéta Vondroušová avait suggéré que l’odeur particulièrement forte sur ce court pourrait provenir du parc adjacent.

Cette situation met en lumière les défis inattendus auxquels font face les organisateurs et les joueurs suite à la légalisation du cannabis. Alors que la loi permet désormais sa consommation, son impact sur les événements sportifs soulève des questions sur la nécessité d’adapter les règlements ou de mettre en place des zones fumeurs désignées pour préserver l’environnement de jeu. L’US Open, l’un des tournois les plus prestigieux du circuit, se trouve ainsi au cœur d’un débat qui dépasse le cadre sportif. La gestion de cette problématique pourrait influencer l’organisation d’autres événements sportifs majeurs dans les États dans lesquels le cannabis est légal. Pour l’instant, les joueurs doivent s’adapter à cette nouvelle réalité.