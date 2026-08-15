Déception pour Annik Kälin, hors du podium sur l'heptathlon

Annik Kälin avait les ambitions du podium, voire plus, lors de l'heptathlon des Européens. Finalement, la Grisonne termine à la pire des places.

Matthias Davet Journaliste Blick

Meilleure performeuse mondiale de l'année, Annik Kälin pouvait en toute logique viser le titre européen de l'heptathlon à Birmingham. Mais la Grisonne n'est pas parvenue à rééditer son exploit de juin dernier, en Allemagne. Elle est restée loin de son record national (6819), avec ses 6630.

Avant l'épreuve ultime, le 800 m, Annik Kälin savait qu'elle devait réaliser un exploit. Quatrième après le javelot, elle devait courir environ deux secondes et demie plus rapidement que la concurrente juste devant elle au classement, la Néerlandaise Sofie Dokter. Sauf que le meilleur temps de cette dernière (2'10"88) était plus rapide que celui de la Grisonne (2'11"33). Au final, les deux femmes sont arrivées en même temps.

Dans ces conditions, la médaillée de bronze à Munich en 2022 n'a pas pu reprendre les points nécessaires pour remonter le podium. Elle est restée à 34 points de Sofie Dokter. Forcément, il y a de la déception de sa part, puisqu'elle pouvait prétendre à bien mieux. Pire, il s'agit de sa troisième médaille en chocolat sur un grand championnat, après les Européens de Rome en 2024 et les Jeux de Paris la même année.

Mais cette contre-performance ne doit pas effacer l'incroyable saison qu'a réalisée Annik Kälin cette année. À 26 ans seulement, la Grisonne est évidemment capable de rebondir. Il faudra juste voir comment.