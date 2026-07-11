DE
FR

Quel retour de Simona Aebersold!
Le relais mixte suisse gagne l'or en sprint d'orientation

Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian et Simona Aebersold ont permis à la Suisse de conserver son titre lors du sprint d'orientation à Gênes. La Suède et la Norvège complètent le podium.
Publié: 18:18 heures
Cette médaille d'or doit beaucoup à Simona Aebersold.
Photo: IMAGO/Xinhua
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le relais mixte suisse a réussi à défendre son titre lors des Championnats du monde de sprint d'orientation à Gênes. Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian et Simona Aebersold se sont imposés devant la Suède et la Norvège.

Simona Aebersold a entamé la dernière étape avec un retard de 28 secondes sur la Norvégienne Pia Young Vik. Elle l'a rapidement comblé et a même pris une avance de 20,1 secondes à l'arrivée.

Gemperle, Polsini et Fabian Aebersold avaient chacun passé le relais en deuxième position. Le trio a ainsi posé les bases de la troisième médaille d’or en relais mixte lors d’un championnat du monde de sprint. Swiss Orienteering quitte ainsi Gênes avec trois places sur le podium.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus