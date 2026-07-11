Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian et Simona Aebersold ont permis à la Suisse de conserver son titre lors du sprint d'orientation à Gênes. La Suède et la Norvège complètent le podium.

ATS Agence télégraphique suisse

Le relais mixte suisse a réussi à défendre son titre lors des Championnats du monde de sprint d'orientation à Gênes. Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian et Simona Aebersold se sont imposés devant la Suède et la Norvège.

Simona Aebersold a entamé la dernière étape avec un retard de 28 secondes sur la Norvégienne Pia Young Vik. Elle l'a rapidement comblé et a même pris une avance de 20,1 secondes à l'arrivée.

Gemperle, Polsini et Fabian Aebersold avaient chacun passé le relais en deuxième position. Le trio a ainsi posé les bases de la troisième médaille d’or en relais mixte lors d’un championnat du monde de sprint. Swiss Orienteering quitte ainsi Gênes avec trois places sur le podium.