Commotion cérébrale
Fabrice von Grünigen victime d'une chute à l'entraînement

Fabrice von Grünigen a chuté lors du premier entraînement officiel de snowboardcross Selon Swiss Paralympic, le Bernois souffre d'une commotion cérébrale.
Publié: il y a 7 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 3 minutes
1/2
Fabrice von Grünigen a chuté à l'entraînement du snowboardcross.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver a mal tourné pour Fabrice von Grünigen, victime d'une chute à l'entraînement du snowboardcross.

Les examens pratiqués à l'hôpital de Cortina ont donc confirmé les craintes du staff médical de Swiss Paralympic. Fabrice von Grünigen est contraint de déclarer forfait pour les qualifications prévues samedi, et ne pourra pas prendre part à la finale dimanche. Sa participation à l'épreuve de «banked slalom» le 14 mars est incertaine.

