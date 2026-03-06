ATS Agence télégraphique suisse
Le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques d'hiver a mal tourné pour Fabrice von Grünigen, victime d'une chute à l'entraînement du snowboardcross.
Les examens pratiqués à l'hôpital de Cortina ont donc confirmé les craintes du staff médical de Swiss Paralympic. Fabrice von Grünigen est contraint de déclarer forfait pour les qualifications prévues samedi, et ne pourra pas prendre part à la finale dimanche. Sa participation à l'épreuve de «banked slalom» le 14 mars est incertaine.
