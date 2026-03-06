DE
Cérémonie d'ouverture
La Maison suisse plutôt que l'amphithéâtre de Vérone

Petite mais raffinée: c'est ainsi que Tom Reulein, chef de mission, a qualifié à la délégation suisse aux Jeux paralympiques. La cérémonie d'ouverture à la Maison suisse de Cortina était, elle aussi, petite mais raffinée.
Publié: il y a 3 minutes
1/2
La délégation suisse a ouvert ses Jeux paralympiques à la Maison suisse plutôt qu'aux arènes de Vérone.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pour des raisons logistiques – en raison du long trajet et du fait que seuls deux athlètes et deux membres du staff par nation étaient autorisés à participer –, Swiss Paralympic avait décidé bien avant le début des Jeux paralympiques de ne pas se rendre à l'amphithéâtre de Vérone. D'autres nations boycottent la cérémonie d'ouverture pour protester contre le fait que les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à concourir sous leur propre drapeau.

Elisabeth Baume-Schneider présente

A la House of Switzerland, une petite cérémonie a été organisée à 17h30 à la place de la cérémonie officielle. Sur les notes du classique italien «Felicità», qui chante le bonheur sous toutes ses facettes, la délégation, menée par le porte-drapeau Théo Gmür, est montée sur scène. Peu après, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a également été accueillie.

Venue pour cette cérémonie d'ouverture ainsi que pour les premières compétitions prévues samedi à Cortina, Mme Baume-Schneider a félicité les athlètes et souligné: «Je me réjouis que le handisport soit au centre de l'attention ces prochains jours.»

La cheffe du Département fédéral de l'intérieur, responsable du domaine promouvant l'égalité des personnes handicapées, souhaite que cette attention ne s'arrête pas au terme de la cérémonie de clôture mais qu'elle se prolonge bien au-delà, «afin que de nombreuses personnes soient inspirées.»

