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Blessé à l'épaule
Oscar Onley doit déclarer forfait pour la Grande Boucle

Oscar Onley, quatrième du dernier Tour de France, doit renoncer cette année. Le Britannique a été victime d’une grave blessure à l’épaule sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Publié: il y a 8 minutes
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Quatrième du dernier Tour de France, Oscar Onley ne sera pas présent cette année.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Oscar Onley, quatrième du Tour de France l'an dernier, a annoncé jeudi son forfait pour la 113e édition de la Grande Boucle. Le Britannique souffre d'une blessure à l'épaule.

«Des examens complémentaires ont confirmé que la blessure à l'épaule était sérieuse, ce qui signifie que, malheureusement, Oscar ne sera pas en mesure de participer au Tour de France cette année», a indiqué son équipe Netcompany Ineos dans un communiqué. Sur le Tour de France, il devait partager un rôle de leader avec le Français Kévin Vauquelin au sein de l'équipe Netcompany Ineos.

Oscar Onley a lourdement chuté lors de la 6e étape du récent Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Passant par-dessus le rail de sécurité dans une descente de col, il a même frôlé le pire, rattrapé par la cime d'un arbre alors qu'il menaçait de finir en bas d'un ravin profond de plusieurs dizaines de mètres.

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