Les Irlandais ont envahi Birmingham

Avec le titre d'Angelica Moser et la chute d'Audrey Werro, la quatrième journée des Européens a été synonyme d'émotions pour le camp suisse. Mais aussi dans celui des Irlandais.

1 Les Irlandais en nombre à l'Alexander Stadium

L'espace de deux courses, les spectateurs de l'Alexander Stadium ont dû se demander s'ils étaient à Birmingham ou à Dublin. Au moment où les athlètes du 800 m et les sprinteuses du 200 m ont fait leur apparition sur la piste, les drapeaux vert, blanc et orange ont été de sortie et le public a fait un bruit monstre.

D'abord pour Mark English. Comme son nom ne l'indique pas, l'Irlandais était soutenu par tout son pays. Enfin, après cinq médailles lors de Championnats d'Europe, il est parvenu à décrocher le titre continental. Sur 800 m, il a explosé la concurrence.

Puis, quelques minutes plus tard, la «Green Army» a de nouveau pu célébrer, pour la médaille d'argent cette fois de sa sprinteuse Rhasidat Adeleke.

2 Frayeur et joie sur le 800 m

Quelle journée pour le 800 m fribourgeois. Le canton est parvenu à qualifier deux athlètes pour la finale européenne, en plus de l'Argovienne Valentina Rosamilia. Mais les supporters sont passés par tous les états d'âme.

D'abord, Audrey Werro a chuté. Dans la même course, Veronica Vancardo se qualifiait à la régulière en terminant troisième. Puis, après un recours, l'athlète du CA Belfaux a été repêchée pour la finale.

«Ce n'est pas bon pour le cœur», nous a confié Philomène, la maman d'Audrey Werro après ces montagnes russes. Et comment lui donner tort?

3 Amy Hunt, queen du sprint

Une Britannique peut en cacher une autre. La dernière sprinteuse à avoir réalisé le doublé 100/200 m lors de Championnats d'Europe s'appelle Dina Asher-Smith, en 2018 à Berlin. Enfin, ça, c'était avant l'incroyable prestation d'Amy Hunt à Birmingham.

La native de Grantham, dans l'est de l'Angleterre, a prouvé qu'elle était la femme la plus rapide du continent en s'offrant un deuxième sacre dans ces Européens. Sur le 200 m et portée par son public, Amy Hunt s'est imposée devant l'Irlandaise Rhasidat Adeleke et… Dina Asher-Smith. Quelle longévité.

Par contre, en 2018, la sprinteuse avait réalisé un triplé avec le relais 4 x 100 m. Amy Hunt sait donc ce qui lui reste à faire samedi.

4 Les Suisses au rendez-vous

Dans son ensemble, le camp suisse a peut-être réalisé sa plus belle session du soir depuis le début de ces Européens d'athlétisme. Evidemment, la performance la plus aboutie est venue de la perche d'Angelica Moser, qui a vaillamment conservé son titre acquis il y a deux ans à Rome.

Mais sur 200 m, les représentants à croix blanche ont également réalisé des prestations solides. Pour sa première finale à ce niveau, Fabienne Hoenke a terminé au pied du podium. Elle ne peut rien regretter, tant les filles devant ont été rapides.

Finalement, Timothé Mumenthaler a fait passer un message lors des demi-finales du demi-tour de piste chez les hommes. Le sprinteur genevois a regardé son concurrent Zharnel Hughes dans les yeux, s'est relâché sur les 10 derniers mètres et a explosé son meilleur temps. De bon augure avant la finale, vendredi (22h25, heure suisse).

5 Le décathlon, ça a l'air difficile

Demandez à Leo Neugebauer. L'Allemand est allé au bout de lui-même sur le 1500 m. Malgré une 19e place sur l'épreuve finale, le soulagement (et la douleur) était tout de même visible sur son visage. Il a inscrit les 691 points suffisants pour être champion d'Europe.

Mieux pour la Mannschaft, elle réalise un doublé dans cette discipline, avec la deuxième place de Niklas Kaul. Après cette quatrième journée, l'Allemagne est actuellement le pays avec le plus de médailles (9). Par contre, au classement, c'est la Grande-Bretagne qui mène, avec quatre titres.