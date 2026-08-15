Leo Dillier, le coming out pour briser un tabou

Le joueur suisse de beach-volley Leo Dillier a révélé son homosexualité. À 25 ans, le Bâlois veut devenir le modèle qui lui a tant manqué durant son adolescence.

Davide Malinconico

Le joueur suisse de beach-volley Leo Dillier, 25 ans, a révélé publiquement son homosexualité. Dans une vidéo publiée sur Instagram, le Bâlois se confie sur son parcours et explique les raisons qui l’ont poussé à faire son coming out.

«J’ai le droit d’aimer qui je veux»

Cette question l’accompagne depuis toujours. Mais franchir le pas et en parler publiquement n’a rien d’évident dans un milieu, le sport professionnel masculin de haut niveau, où l’homosexualité reste encore largement taboue. Un univers également marqué par un stéréotype tenace, celui qui voudrait qu’un athlète souhaitant atteindre les sommets doive constamment afficher sa force et ne jamais montrer la moindre faiblesse.

Leo Dillier reconnaît d’ailleurs avoir eu besoin de beaucoup de temps avant de parvenir lui-même à accepter son homosexualité. «À accepter que l’on puisse être différent. Que j’ai le droit d’aimer qui je veux.»

«J’espère être le modèle dont j’aurais moi-même eu besoin»

Le Suisse revient notamment sur son adolescence et sur l’absence, à cette époque, de sportifs auxquels il aurait pu s’identifier. «Quand je repense à mes 15 ans, j’aurais tellement aimé avoir un tel modèle dans le sport de haut niveau», confie-t-il. Un sportif qui lui ressemble, qui vive la même chose que lui et auquel il aurait pu s’identifier. Mais à l’époque, explique Leo Dillier, une telle figure n’existait tout simplement pas.

C’est justement ce qu’il souhaite contribuer à changer aujourd’hui. En racontant publiquement son histoire, le Bâlois espère pouvoir inspirer d’autres personnes et «être le modèle dont j’aurais moi-même eu besoin à l’époque».

Une vague de soutien

La prise de parole de Leo Dillier n’est pas passée inaperçue. Sous sa publication Instagram, le joueur de 25 ans a reçu une vague de soutien et de nombreux internautes ont salué son courage.

Parmi les réactions figurent plusieurs messages particulièrement touchants. «Nous voulons que tous les sportifs puissent être pleinement eux-mêmes. Il faut du courage pour être totalement soi-même», peut-on notamment lire. Un autre internaute se contente de quelques mots: «Tellement courageux et fort!»

Mais un message touche particulièrement au but recherché par le Bâlois avec cette prise de parole. Un fan lui écrit: «J’aurais eu besoin de modèles comme toi lorsque je grandissais. Je suis tellement heureux que la prochaine génération ait des personnes comme toi qu’elle puisse prendre pour modèles».