DE
FR

Quatre sportives favorites
Quatre bateaux suisses s'affrontent en finale mondiale d'aviron

Quatre bateaux suisses vont tenter de décrocher des médailles aux finales de la Coupe du monde d'aviron sur le Rotsee ce dimanche. Parmi eux, le quatre de couple féminin semble être le meilleur espoir de Swiss Rowing.
Publié: il y a 26 minutes
Le quatre de couple féminin semble être le meilleur espoir de Swiss Rowing.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre bateaux suisses disputeront les finales A de la troisième étape de Coupe du monde sur le Rotsee dimanche. Le quatre de couple féminin semble être la chance de médaille la plus sérieuse de la délégation de Swiss Rowing.

Vendredi, l'équipage composé de Nina Wettstein, Flavia Lötscher, Lisa Lötscher et de la Genevoise Célia Dupré ont signé le troisième temps des séries, se qualifiant directement pour la finale. La Suisse sera également représentée en skiff par Kai Schätzle (5e temps des demi-finales) chez les messieurs, ainsi que d'Aurelia-Maxima Janzen (6e temps des demies) chez les dames, qui se sont hissés samedi parmi les six coques finalistes.

En para-aviron, la Tessinoise Claire Ghiringhelli abordera sa finale en skiff en grande favorite. Elle avait pris le dessus sur ses deux concurrentes lors d'une course préliminaire vendredi, où elle s'était imposée avec près de 50 secondes d'avance.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus