Présent dans les tribunes à Birmingham, Aksel Lund Svindal a vécu de près le sacre européen de sa fiancée Amalie Iuel. La Norvégienne a remporté l’or avec le relais mixte 4 × 400 mètres.

Une légende du ski célèbre la victoire de sa fiancée aux Européens d'athlétisme

Une légende du ski célèbre la victoire de sa fiancée aux Européens d'athlétisme

Gian-Andri Baumgartner

A l’Alexander Stadium de Birmingham, il est un peu avant 22 heures, heure locale, lorsque les caméras de télévision se tournent brièvement vers les premiers rangs. L’équipe norvégienne du relais mixte 4 × 400 mètres y célèbre sa médaille d’or aux Championnats d’Europe avec sa famille et ses proches. Parmi eux se trouve Aksel Lund Svindal.

L’ancien champion de ski alpin, double vainqueur du classement général de la Coupe du monde, est le fiancé d’Amalie Iuel. Pour l’une de ses dernières courses avant de mettre un terme à sa carrière, la Norvégienne a remporté le titre européen du relais mixte avec Karsten Warholm, Andreas Ofstad Kulseng et Henriette Jäger.

Il s’agissait de la toute première participation de la Norvège à une grande compétition dans cette discipline encore récente. Depuis les tribunes, Aksel Lund Svindal a suivi la course avec attention et n’a pas manqué d’applaudir le quatuor au moment de son sacre.

«Je me suis vraiment beaucoup amusé»

L’ancien skieur a ensuite partagé sa joie après le succès de sa fiancée, avec qui il est en couple depuis six ans. «C’était incroyablement palpitant. Il peut se passer beaucoup de choses dans un relais, ce qui rend la course encore plus stressante. Mais tout s’est bien passé, donc c’était vraiment génial», raconte Aksel Lund Svindal au journal norvégien «Verdens Gang».

Cette médaille d’or offre à la Norvège un départ rêvé dans ces Championnats d’Europe à Birmingham. Un peu plus tôt dans la soirée, Jakob Ingebrigtsen avait lui aussi décroché le titre européen du 5000 mètres, pour son retour à la compétition après plusieurs mois marqués par les blessures. Les Scandinaves ont donc parfaitement lancé leurs championnats. Et ils peuvent compter sur un soutien de choix dans les tribunes.