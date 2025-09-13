DE
Annik Kälin plus prête que jamais
Cinq Suissesses en lice samedi aux Mondiaux de Tokyo

Cinq Suissesses seront en lice samedi lors de la 1ère journée des Mondiaux de Tokyo.
Publié: 06:44 heures
Annik Kälin tentera de se qualifier pour la finale de la longueur samedi à Tokyo
Photo: PETER KLAUNZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Annik Kälin ira chercher sa qualification pour la finale de la longueur (qualifications dès 11h30 heure suisse), elle qui s'alignera aussi sur l'heptathlon dans ces joutes.

La Grisonne, vice-championne du monde et vice-championne d'Europe en salle dans la discipline cette année, a pour objectif premier de faire partie des douze finalistes. Et pour viser le podium dimanche (à 13h40 heure suisse), elle devra vraisemblablement battre son record de Suisse établi en mars lors des Européens indoor (6m90).

Les quatre autres Suisses engagées samedi au Japon auront des ambitions plus mesurées. Jocelin Wind, sur 1500 m, ainsi que Salomé Kora et Géraldine Frey, sur 100 m, ont les moyens de passer l'écueil des séries. Cela s'annonce plus compliqué pour la néophyte Lilly Nägeli, également en lice sur 1500 m.

