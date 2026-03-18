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Le Genevois a été opéré
Après cinq ans de souffrance, Julien Wanders sait d'où viennent ses maux

Julien Wanders, qui fête ses 30 ans ce mercredi, a publié une photo de lui à l'hôpital. L'athlète genevois a été opéré en décembre d'une endofibrose qui le handicape depuis cinq ans.
Publié: il y a 45 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Julien Wanders, qui fête ses 30 ans ce mercredi, sort du bois en révélant sur Instagram la blessure qui l'a handicapé ces cinq dernières années. Le Genevois se remet d'une opération consécutive à une endofibrose de l'artère fémorale profonde.

«A la fin de l'année dernière, après avoir lutté pendant les cinq dernières années, j'ai enfin découvert quel était le problème», écrit l'ancien recordman d'Europe du semi-marathon, qui avait largement disparu des radars ces dernières années. En 2025, son meilleur résultat était une 12e place en février au semi-marathon de Naples, en 1h03'07, à près de 4 minutes du record d'Europe (entre-temps amélioré par Andreas Almgren) qu'il avait signé début 2019.

«Mon corps s'améliore très bien»

«Cela fait trois mois que j'ai subi l'opération (en décembre) et mon corps s'améliore très bien. Maintenant, je suis vraiment excité de découvrir ce qui est possible sans 'freins' dans mes jambes. L'opération s'est très bien passée», confie encore l'ancien médaillé de bronze des Européens de cross et triple vainqueur de la Course de l'Escalade (2017 à 2019).

La photo dans une chambre d'hôpital qui accompagne son post en côtoie d'autres où Wanders s'entraîne au Kenya, sa terre d'adoption.

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