Publié: il y a 23 minutes

Le Tour d'Italie 2026 débutera en Bulgarie, une première historique. Annoncé par le président de RCS Sport, ce départ étranger vise à promouvoir le sport italien et stimuler les exportations.

Le Giro 2026 partira de Bulgarie. Photo: Alessandra Tarantino

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tour d'Italie s'élancera en 2026 de Bulgarie, une première dans son histoire. Le propriétaire et président de RCS Sport, l'organisateur du Giro (9-31 mai 2026), l'a annoncé vendredi.

«On est parti en mai dernier d'Albanie, l'année prochaine, cela sera depuis la Bulgarie», a déclaré Urbano Cairo en marge du Festival du sport organisé par la Gazzetta dello Sport, propriété du groupe RCS, sans donner plus de précisions.

«Le Giro est un ambassadeur du sport»

«Ces grands départs de l'étranger ont un impact positif, dans les pays d'où on part comme pour les Italiens qui découvrent de nouveaux territoires. On dynamise les exportations italiennes, le Giro est un ambassadeur du sport dans le monde», s'est-il félicité.

Le Giro s'élancera pour la seizième fois de son histoire de l'étranger, un mouvement qui s'accélère depuis 2010, avec des départs depuis les Pays-Bas (2010, 2016), le Danemark (2012), le Royaume-Uni (2014), Israël (2018), la Hongrie (2022) et l'Albanie (2025), pour trois étapes.