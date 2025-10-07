Noemi Rüegg sur le podium en Italie

Noemi Rüegg brille en Italie, terminant troisième de la course Tre Valli Varesine. La Suissesse de 24 ans n'a été devancée que par Elisa Longo Borghini et Demi Vollering.

1/2 Beau succès pour Noemi Rüegg (à droite). La Suissesse se classe troisième dans le nord de l'Italie. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Noemi Rüegg a terminé sur le podium de la course d’un jour «Tre Valli Varesine», disputée sur 137 kilomètres de collines. La septième des Jeux Olympiques de Paris 2024 n’a dû s’incliner en Italie que devant la locale et vainqueur du Giro d’Italia, Elisa Longo Borghini, et la championne d’Europe sur route, Demi Vollering.

La troisième place est un excellent résultat pour la jeune coureuse de 24 ans, qui a franchi la ligne d’arrivée avec seulement 19 secondes de retard sur la gagnante. Rüegg avait déjà brillé lors des championnats du monde au Rwanda, ainsi qu’aux championnats d’Europe en France, où elle avait décroché le bronze dans le contre-la-montre par équipe mixte.