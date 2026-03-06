Le sprinter Fred Kerley suspendu deux ans

ATS Agence télégraphique suisse
World Athletics a annoncé vendredi la suspension de Fred Kerley pour deux ans, soit jusqu'en août 2027.
Le sprinter américain a été champion du monde du 100m en 2022, et a remporté la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021 ainsi que le bronze à Paris en 2024. Le coureur de 30 ans était provisoirement suspendu depuis août 2025 après avoir commis trois infractions à l'obligation de se présenter aux contrôles antidopage, en l'espace de douze mois.
