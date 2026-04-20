Après de nombreuses spéculations, Simon Amman a clarifié la situation. La légende du saut à ski suisse a décidé de continuer pour une saison supplémentaire, la 30e.

Simon Ammann a pris une décision pour son avenir

Simon Ammann a pris une décision pour son avenir

Nicola Abt

Simon Ammann (44 ans) se retirerait-il ou non après sa 29e saison de Coupe du monde? Le quadruple champion olympique a désormais pris sa décision. L’entraîneur en chef Bine Norcic le révèle à Blick: «Simon continue. Je vais planifier la nouvelle saison avec lui.»

L’ancien champion n’en a donc toujours pas assez. Et ce, même s’il a dû faire face à une grosse déception la saison dernière. Simmon Ammann n’avait pas réussi à se faire sélectionner pour ses huitièmes Jeux olympiques. Il aurait alors rejoint le sauteur à ski japonais Noriaki Kasai et la patineuse de vitesse allemande Claudia Pechstein.

Grâce à ses performances

On ne peut qu’imaginer à quel point cette décision l’a touché. Simon Ammann garde le silence depuis sa non-sélection aux Jeux olympiques. Dans le duel des générations, Felix Trunz (20 ans) lui a été préféré.

Mais sa flamme pour le saut à ski ne semble pas éteinte pour autant. «Il est très motivé. Je suis convaincu que nous pourrons faire de nouveaux pas en avant cet été», explique Bine Norcic.

Le fait qu’Ammann veuille à nouveau tenter sa chance est resté longtemps incertain. Certes, Swiss-Ski l’a récemment promu du cadre B au cadre A. Mais cette promotion ne constitue pas une déclaration d’intention sur son avenir, elle découle simplement de ses résultats.

La 30e et dernière saison?

La décision s’est basée sur les performances réalisées la saison dernière. «Il y a des directives claires en matière de résultats. La décision est prise en fonction de celles-ci. Il n’y a pas de place pour la discussion», explique le chef du saut à ski Joel Bieri.

Ce surclassement prouve néanmoins que Simon Ammann a encore réalisé de bons sauts l’hiver dernier. Il s’est par exemple classé à huit reprises parmi les 30 meilleurs en Coupe du monde. Actuellement, il fait toujours partie des quatre meilleurs sauteurs à ski suisses.

La saison prochaine, il entend à nouveau défier les jeunes. L’entraînement reprendra dès le mois de mai. Il lui restera alors six mois pour se préparer à sa 30e saison de Coupe du monde. Sera-t-elle la dernière?