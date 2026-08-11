Un ferry transportant 95 personnes a chaviré mardi sur le lac Kariba, au Zimbabwe. Les secours sont en cours, mais le nombre exact de survivants reste inconnu, selon la police locale.

Un navire avec 95 passagers chavire sur un lac au Zimbabwe

Un navire avec 95 passagers chavire sur un lac au Zimbabwe

Les secours sont sur place

AFP Agence France-Presse

Un ferry transportant 95 personnes a chaviré mardi sur le lac Kariba, au Zimbabwe, a annoncé la police, tandis que les opérations de sauvetage sont en cours et qu'un nombre indéterminé de passagers a pu être secouru.

Le bateau «Mbuya Nehanda», qui assure la liaison entre la ville de Kariba et plusieurs îles et villages de pêcheurs sur le lac, s'est retourné en raison semble-t-il de fortes vagues, ont rapporté plusieurs médias locaux.

Le ferry «transportant 90 personnes et cinq membres d'équipage a chaviré sur le lac Kariba», a indiqué la police zimbabwéenne sur son compte Twitter.

Des passagers déjà secourus

«Les opérations de secours sont actuellement en cours et des informations plus détaillées sur la situation seront communiquées en temps voulu», a-t-elle ajouté. Des médias locaux ont rapporté que des passagers avaient pu être secourus, mais on ignorait leur nombre exact mardi soir.

Le lac Kariba, situé à plus de 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale Harare, se trouve à la frontière entre le Zimbabwe et la Zambie et constitue le plus grand lac artificiel du monde en volume.