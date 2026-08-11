Zaporijjia «a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens», selon Zelensky

Le président Volodymyr Zelensky a affirmé mardi que l'armée russe a utilisé des "missiles balistiques nord-coréens" pour frapper la ville de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, où au moins six personnes ont été tuées au cours de la nuit.

"La ville a été frappée par des missiles balistiques nord-coréens, des (missiles russes) Zircon et des bombes aériennes guidées", a déclaré Volodymyr Zelensky sur X, dénonçant une "attaque brutale, conçue pour infliger un maximum de dégâts".

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La ville de Zaporijjia, qui comptait plus de 700.000 habitants avant la guerre, a été visée par une frappe "massive" qui a fait au moins six morts et 19 blessés, d'après le gouverneur régional Ivan Fedorov. La Corée du Nord est un allié de la Russie et les relations entre les deux pays se sont renforcées depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Moscou et Pyongyang ont conclu un accord de défense en 2024 et des milliers de soldats nord-coréens ont participé aux combats contre les forces ukrainiennes dans la région russe de Koursk en 2024-2025. L'Ukraine a déjà accusé la Russie par le passé d'utiliser des armes de fabrication nord-coréenne.

Source: AFP