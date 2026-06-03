Zelensky dit que les frappes sur Saint-Pétersbourg sont une réponse «juste» à la Russie
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que les frappes de drones ukrainiens qui ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg sont une réponse «juste» aux frappes russes contre l'Ukraine.
«J'estime que ce sont des frappes justes. Ils (les Russes) attaquent, il y a eu une attaque massive il y a juste un jour. Nous avons répondu en conséquence (...). Ils doivent savoir que s'ils utilisent des drones et des missiles contre nous, nous ferons de même», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse aux côtés du chef de l'OTAN Mark Rutte, en visite à Kiev.
«Alors que l'Ukraine continue de tenir bon, d'innover et de remporter des victoires sur le champ de bataille, la Russie est de plus en plus désespérée», a déclaré Mark Rutte.
Source: AFP
Des drones ukrainiens ont touché Saint-Pétersbourg où s'ouvre le forum économique
Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi matin, jour d'ouverture du traditionnel Forum économique rassemblant de nombreux dirigeants russes, ont indiqué des responsables russes et ukrainiens.
Quelque 20'000 invités de 130 pays devraient participer au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un événement annuel de trois jours et autrefois le principal rendez-vous de la Russie pour attirer les investisseurs et les entreprises occidentaux.
Le gouverneur russe de la ville, Alexandre Beglov, a indiqué que «plusieurs» infrastructures avaient été endommagées mais qu'il n'y avait aucun tué dans cette attaque, destinée selon des responsables ukrainiens à perturber ce forum où le président russe Vladimir Poutine est attendu et doit prononcer un discours vendredi.
«Des sanctions à longue portée»
Des drones ont frappé le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg et la base militaire Kronstadt dans la ville, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques de représailles que Kiev qualifie de «sanctions à longue portée».
«Le plan de l'Ukraine en matière de sanctions à longue portée est mis en oeuvre exactement comme il le faut pour rapprocher la paix», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux, en publiant une vidéo montrant un dépôt pétrolier en flammes. Ces attaques ont contraint le principal aéroport de Saint-Pétersbourg à fermer plusieurs heures dans la nuit.
Source: AFP
Le chef de l'Otan est arrivé à Kiev pour une visite surprise
Le secrétaire-général de l'Otan Mark Rutte est arrivé mercredi à Kiev pour une visite surprise, a annoncé la compagnie ferroviaire ukrainienne, après plusieurs attaques aériennes russes massives qui ont notamment visé la capitale.
«Cette visite est extrêmement importante, tout comme les précédentes, car c'est un geste de solidarité et de soutien de l'Alliance (Nord-Atlantique) envers notre pays. La diplomatie ferroviaire – traditionnellement pile à l'heure», a indiqué la compagnie du rail ukrainien Ukrzaliznytsia sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
Sept morts dans une frappe de drone ukrainien sur un bus près de Donetsk
Une frappe de drone ukrainienne sur un bus reliant Moscou à Simferopol, en Crimée annexée par la Russie, a fait sept morts et 11 blessés, ont indiqué les autorités de la région ukrainienne de Donetsk sous contrôle de Moscou, où a eu lieu l'attaque.
«A Yenakiyevo, un drone a frappé un bus Moscou-Simferopol; selon des informations préliminaires, sept civils ont été tués. Onze autres personnes ont subi des blessures de gravité diverses, et toutes reçoivent les soins nécessaires», a écrit sur Telegram Denis Pouchiline, chef de l'administration locale établie par la Russie.
Source: AFP
Les frappes russes ont fait au moins 23 morts, dont 15 rien qu'à Dnipro
Une attaque russe contre l'Ukraine tôt mardi a fait au moins 23 morts, dont 15 dans la ville de Dnipro, a annoncé Kiev, réitérant son appel urgent à une aide américaine pour des systèmes de défense antiaérienne.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait mis en garde ces derniers jours contre une opération militaire massive de la Russie, après que celle-ci avait demandé aux ambassades des autres pays à Kiev d'évacuer.
Plusieurs heures après les frappes, les secouristes continuent de retrouver des corps sous les gravats d'immeubles endommagés. Les blessés se comptent par dizaines.
Source: AFP
L'Ukraine ordonne l'évacuation de milliers de civils dans la région de Kharkiv
Les autorités ukrainiennes ont ordonné mardi l'évacuation de plus de 7000 civils de plusieurs localités de la région de Kharkiv, à la frontière russe dans le nord-est du pays, signe des craintes d'une avancée russe.
«Compte tenu de la situation sécuritaire et des attaques systématiques de l'ennemi, nous étendons la zone d'évacuation obligatoire», a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Oleg Synegoubov. Cette mesure s'applique à sept localités et concerne plus de 7000 personnes, dont plus de 1700 enfants, a-t-il précisé.
Les autorités ukrainiennes ordonnent régulièrement des évacuations de civils dans l'est du pays, où se concentre l'essentiel des combats depuis plus de quatre ans, mais plus rarement dans d'autres zones.
L'armée russe contrôle des bandes de terres de plusieurs dizaines de kilomètres carrés à la frontière, dans la région de Kharkiv et dans celle voisine de Soumy, mais son effort militaire est concentré dans d'autres régions.
Source: AFP
Feu vert à l’accord Suisse - Ukraine relatif à la reconstruction
Le secteur privé suisse pourra davantage contribuer à la reconstruction de l'Ukraine. Après le National lundi, le Conseil des Etats a accepté mardi par 24 voix contre 1 et 17 abstentions l'accord bilatéral entre la Suisse et l'Ukraine.
L'accord, signé en juillet 2025, permet de renforcer la participation des entreprises suisses en y incluant celles qui ne sont pas encore présentes en Ukraine. Cette approche d'aide liée avec objectif de promouvoir le secteur privé n'est pas conforme à la loi fédérale sur la coopération au développement, d'où la nécessité d'avoir une base légale, a précisé le rapporteur de commission Carlo Sommaruga (PS/GE).
Par cet accord, on passe à une logique d'appels d'offres géré par les autorités suisses sur des demandes formulées par les autorités ukrainiennes. Le risque lié à la corruption, s'il n'est pas nul, est maîtrisé dès lors que les fonds ne sont pas versés à des entités étatiques de l'Ukraine mais directement à des entreprises suisses, a précisé le Genevois.
L'achat de ces biens se fera au moyen d'une aide financière non remboursable. En 2024, le Conseil fédéral a décidé d'allouer à la reconstruction de l'Ukraine 5 milliards de francs d'ici à 2036. Un montant de 1,5 milliard de francs est mis à disposition pour les années 2025 à 2028. De ce montant, 500 millions de francs sont prévus pour la participation du secteur privé.
Source: ATS
L'Ukraine a repris du terrain aux Russes pour le deuxième mois d'affilée
L'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, qui gagnait du terrain depuis l'automne 2023, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW).
Depuis octobre 2023, la Russie grignotait du terrain mois après mois, sans discontinuer, mais ses avancées avaient commencé à marquer le pas fin 2025, passant d'une progression de 579 km2 en novembre à seulement 23 km2 en mars.
En avril, la zone contrôlée par Moscou avait diminué pour la première fois depuis deux ans et demi, d'environ 120 km2. Le recul des forces de Moscou rapporté par l'ISW n'est cependant pas total : des militaires russes restent infiltrés dans la plupart des zones où l'Ukraine a regagné du terrain.
Source: ATS
Après les frappes russes, Zelensky lance un nouvel appale aux Etats-Unis
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a jugé mardi «absolument nécessaire» l'aide des Etats-Unis pour la livraison de missiles pour les systèmes de défense antiaérienne Patriot, après une nouvelle nuit de frappes russes sur son pays.
«Une attaque d'envergure et une déclaration absolument claire de la part de la Russie: si l'Ukraine n'est pas protégée contre les frappes balistiques et autres frappes de missiles, ces attaques se poursuivront», a-t-il dit sur X.
Source: AFP
Le chef de la diplomatie ukrainienne fustige Poutine et sa «terreur»
Les frappes russes nocturnes sur l'Ukraine montrent que le président russe n'a «pour seule carte que la terreur», a estimé mardi le chef de la diplomatie ukrainienne Andriï Sybiga, après une nouvelle attaque massive meurtrière sur le pays.
«Poutine est un criminel de guerre et un perdant qui n'a pour seule carte que la terreur. Moscou est en train de perdre sur le champ de bataille. Aucun nombre de missiles ne pourra changer cela», a déclaré le ministre des Affaires étrangères dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.
Source: AFP
La Russie revendique une «frappe massive» avec des «missiles hypersoniques»
La Russie a annoncé mardi avoir mené dans la nuit une «frappe massive» contre des sites du complexe militaro-industriel à travers l'Ukraine avec des «armes de haute précision», y compris des missiles hypersoniques.
L'attaque a notamment visé des cibles à Kiev, Zaporijjia, Kharkiv et Dnipropetrovsk, ainsi que des sites d'infrastructure énergétique et de transport liée à l'armée ukrainienne dans d'autres régions d'Ukraine, a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon les autorités ukrainiennes, une importante attaque russe tôt mardi matin a fait 18 morts, dont six dans la capitale Kiev.
L'armée de l'air ukrainienne a pour sa part indiqué mardi que la Russie a tiré plus de 600 drones et des dizaines de missiles, dont des missiles balistiques plus difficiles à déjouer par la défense antiaérienne.
L'armée de l'air ukrainienne a détecté 73 missiles et 656 drones lancés par l'armée russe, précisant avoir abattu 602 drones et 40 missiles.
Source: AFP
Quatre morts dans une attaque russe dans l'est de l'Ukraine
Une attaque russe sur la ville de Dnipro dans l'est de l'Ukraine a fait quatre morts et au moins 16 blessés, dont plusieurs dans un état grave, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale.
«Le nombre de blessés dans la frappe nocturne russe sur Dnipro est passé à 16 (...) Cette attaque ennemie a coûté la vie à 4 personnes», a déclaré Oleksandr Ganja sur Telegram.
Source: AFP