Zelensky dit que les frappes sur Saint-Pétersbourg sont une réponse «juste» à la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que les frappes de drones ukrainiens qui ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg sont une réponse «juste» aux frappes russes contre l'Ukraine.

«J'estime que ce sont des frappes justes. Ils (les Russes) attaquent, il y a eu une attaque massive il y a juste un jour. Nous avons répondu en conséquence (...). Ils doivent savoir que s'ils utilisent des drones et des missiles contre nous, nous ferons de même», a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse aux côtés du chef de l'OTAN Mark Rutte, en visite à Kiev.

«Alors que l'Ukraine continue de tenir bon, d'innover et de remporter des victoires sur le champ de bataille, la Russie est de plus en plus désespérée», a déclaré Mark Rutte.

Source: AFP