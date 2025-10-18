Publié: il y a 59 minutes

La visite de Zelensky à Washington a été ponctuée de détails intéressants, au-delà de la question des missiles Tomahawk. Tandis que son «ministre de la guerre» semait la consternation avec son choix de cravate, Trump s'est offert un séjour de golf.

La cravate du «ministre de la guerre» américain fait sensation en Russie

La cravate du «ministre de la guerre» américain fait sensation en Russie

Lors de la visite de Zelensky à Washington

1/5 Cette cravate suscite actuellement l'amusement sur les réseaux sociaux. Photo: AFP

Janine Enderli

Alors que l'Ukraine espérait obtenir les missiles Tomahawk, promis par le président américain, un détail de la visite de Zelensky à Washington suscite l'émoi en Russie.

La cravate du «ministre de la guerre» américain Pete Hegseth arborait les couleurs du drapeau russe: blanc, bleu et rouge, dans cet ordre précis. Bien que le drapeau des Etats-Unis contienne les mêmes couleurs, la disposition est différente: le rouge vient en premier.

Cette combinaison de couleurs suscite d'autant plus des interrogations sur la toile. S'agit-il d'un hasard malheureux ou d'un choix délibéré? Les internautes soupçonnent Pete Hegseth d'avoir délibérément mis ce dérapage vestimentaire en place.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«C'est ridicule»

«Il semble avoir oublié quel pays qu'il est censé servir», peut-on lire dans les commentaires. «Il est ridicule.»

Mais certains utilisateurs en rigolent simplement. «Il sera prochainement porte-parole d'Aeroflot (la plus grande compagnie aérienne russe, ndlr).»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

D'autres encore en ont assez de la politisation permanente. «Il ne faut pas tout interpréter comme un message caché», écrit un utilisateur.

Beyoncé a vécu un cas similaire

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que ce genre de cas se répand hors des Etats-Unis. En juillet dernier, lors d'un concert, la chanteuse américaine Beyoncé portait une tenue de scène aux couleurs du drapeau russe. Là aussi, les éléments étaient le blanc, le bleu et le rouge. Les médias russes en ont pris note et qualifié cette tenue de «clin d'œil» à la Russie.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Beyoncé elle-même n'a jamais commenté publiquement sa tenue, et il n'existe aucune confirmation fiable qu'il s'agissait d'une déclaration politique délibérée.

Trump s'envole plus tôt pour un week-end de golf

Outre les discussions sur la cravate de Pete Hegseth, un autre détail de la visite mouvementée de Zelensky aux Etats-Unis a fait froncer les sourcils des observateurs.

Trump a quitté Washington plus tôt que prévu pour se rendre en Floride, pour un week-end de golf. Zelensky a donc dû se présenter seul devant la presse afin de répondre aux questions sur sa rencontre avec le président américain.