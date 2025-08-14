YouTube va deviner l'âge des utilisateurs grâce à l'IA

YouTube teste aux Etats-Unis un outil d’IA pour estimer l’âge réel de ses utilisateurs, indépendamment de la date de naissance renseignée. L’objectif est de mieux protéger les mineurs en limitant l’accès à certains contenus et en désactivant la publicité personnalisée.

Cette décision vise à protéger les mineurs des contenus et habitudes de navigation considérés comme inappropriés pour eux. Photo: Shutterstock

AFP

YouTube a commencé à tester un outil d'intelligence artificielle (IA) pour identifier l'âge de ses utilisateurs aux Etats-Unis, afin de mieux protéger les mineurs des contenus et habitudes de navigation en ligne considérés comme inappropriés pour eux.

«Cette technologie va nous permettre de déduire l'âge d'un utilisateur et d'utiliser ce signal - indépendamment de la date de naissance indiquée dans le compte - pour proposer des expériences et des protections adaptées», a expliqué la plateforme de vidéos de Google dans un billet de blog fin juillet.

La phase de test sur une partie des utilisateurs américains a commencé mercredi, d'après un message adressé aux créateurs de contenus. La technologie est censée interpréter «différents signaux», tels que les types de vidéos recherchées et regardées ou encore l'ancienneté du compte.

Régulièrement accusé de nuire à la santé des jeunes

Si le système détermine qu'un utilisateur a moins de 18 ans, les règles pour les adolescents s'appliqueront automatiquement: la publicité ne sera plus personnalisée et des garde-fous dans les recommandations seront activés, pour limiter le visionnage répété de certains contenus, notamment. En cas d'erreur, la personne «aura la possibilité de prouver qu'elle a bien 18 ans ou plus, par exemple en utilisant une carte bancaire ou une pièce d'identité officielle», a précisé YouTube.

Le service de streaming a ajouté avoir déjà testé ce système ailleurs avec succès. Elle prévoit de l'étendre à d'autres marchés. YouTube et de nombreuses autres plateformes, Instagram (Meta) et TikTok en tête, sont régulièrement accusées de nuire à la santé des enfants et adolescents et de ne pas suffisamment les protéger des dangers, des phénomènes d'addiction aux contenus néfastes et aux criminels.

De nombreux pays et Etats américains cherchent à forcer les géants des technologies à garantir le respect des règlements liés à l'âge des utilisateurs. L'Australie a ainsi récemment décidé d'interdire YouTube aux moins de 16 ans afin de les protéger contre les «algorithmes prédateurs», selon les termes de la ministre de la Communication, Anika Wells.

Le Parlement australien avait déjà adopté en 2024 une loi pionnière interdisant l'accès aux réseaux sociaux tels que TikTok, X ou encore Facebook et Instagram aux mineurs de moins de 16 ans, mais YouTube n'était pas inclus.