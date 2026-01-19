La crise humanitaire au Yémen devrait s'aggraver en 2026

La situation humanitaire au Yémen devrait davantage empirer en 2026. L'ONU averti sur l'aggravation de l'insécurité alimentaire et la disparition de l'aide internationale

La situation humanitaire au Yémen devrait davantage empirer en 2026, avec l'aggravation de l'insécurité alimentaire et la disparition de l'aide internationale, a averti lundi l'ONU.

La situation au Yémen est «très, très préoccupante», a déclaré à la presse Julien Harneis, coordinateur résident et humanitaire des Nations unies pour le Yémen. L'année dernière, 19,5 millions de personnes dans le pays avaient besoin d'aide humanitaire, sur près de 40 millions d'habitants, tandis que le plan d'intervention de l'ONU n'était financé qu'à hauteur de 28%, soit 688 millions de dollars. «Nous nous attendons à ce que la situation empire davantage en 2026», a dit Julien Harneis, soulignant que 21 millions de personnes étaient concernées.

«Vulnérable aux épidémies»

Selon lui, l'insécurité alimentaire s'aggravait, en particulier sur la côte de la mer Rouge, tandis que le système de santé, soutenu par les Nations unies et la Banque mondiale depuis dix ans, «ne bénéficiera plus du même soutien que par le passé». Le pays sera «très vulnérable aux épidémies» cette année, a-t-il estimé, avertissant qu'«une crise humanitaire au Yémen représente un risque pour la péninsule arabique». «Le choléra, la rougeole et la polio traversent les frontières», a-t-il mis en garde.

Sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis ont fortement réduit leur aide étrangère, tandis que d'autres pays donateurs importants ont également resserré leur budget. «Des enfants meurent et la situation va empirer», a encore averti le responsable onusien.

Plus d'une décennie de guerre civile a laissé le Yémen divisé entre les Houthis, soutenus par l'Iran, qui contrôlent le nord du pays, et le gouvernement soutenu par la communauté internationale, appuyé par une coalition dirigée par l'Arabie saoudite dans le sud.

Des fractures au sein du gouvernement ont récemment éclaté au grand jour lorsque des combats ont opposé des forces soutenues par Ryad à d'autres appuyées par les Emirats arabes unis.