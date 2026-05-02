Des hommes armés ont détourné un pétrolier au large du Yémen

AFP Agence France-Presse
Un pétrolier a été détourné samedi au large des côtes yéménites et conduit en direction de la Somalie, ont indiqué les garde-côtes yéménites.
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Sur leur site internet, ils ont précisé que le pétrolier M/T EUREKA avait été «détourné au large des côtes de la province de Chabwa». Des hommes armés non identifiés «sont montés à bord, en ont pris le contrôle, puis l'ont dirigé vers le golfe d'Aden en direction des côtes somaliennes», ont-ils ajouté.
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