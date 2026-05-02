DE
FR

Direction la Somalie
Des hommes armés ont détourné un pétrolier au large du Yémen

Un pétrolier, le M/T EUREKA, a été détourné samedi au large de la province de Chabwa, au Yémen. Des hommes armés non identifiés l’ont dirigé vers les côtes somaliennes, selon les garde-côtes yéménites.
Publié: il y a 20 minutes
Des hommes armés ont détourné un pétrolier au large du Yémen. (Image d'illustration)
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un pétrolier a été détourné samedi au large des côtes yéménites et conduit en direction de la Somalie, ont indiqué les garde-côtes yéménites.

A lire aussi
Au Yémen, plus de 400 touristes bloqués sur une île
En raison d'affrontements
Au Yémen, plus de 400 touristes bloqués sur une île
Le cargo attaqué en mer Rouge est «toujours encerclé» par des assaillants
«Attaque permanente»
Le cargo attaqué en mer Rouge «toujours encerclé» par des assaillants

Sur leur site internet, ils ont précisé que le pétrolier M/T EUREKA avait été «détourné au large des côtes de la province de Chabwa». Des hommes armés non identifiés «sont montés à bord, en ont pris le contrôle, puis l'ont dirigé vers le golfe d'Aden en direction des côtes somaliennes», ont-ils ajouté.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus