Une IA qui rend vos messages Whatsapp plus travaillés: C'est ce que promet Meta avec «Writing Help». Derrière cette nouvelle fonction se cache un système compliqué et sa sécurité est controversée.

1/6 Une nouvelle fonction d'IA apparait sur Whatsapp. Photo: META

Tobias Bolzern

WhatsApp déploie une nouvelle fonction baptisée Writing Help, destinée à assister la rédaction de messages grâce à l’intelligence artificielle (IA). Elle permet aussi bien de corriger des fautes d’orthographe que de reformuler un texte sur un ton humoristique ou professionnel. Pour l’instant, l’outil n’est disponible qu’en anglais aux Etats-Unis et dans quelques autres pays.

Mais une question se pose: comment intégrer cette fonction dans une messagerie qui mise sur le chiffrement de bout en bout? Pour y répondre, Meta, la maison mère, a développé une architecture spécifique appelée Private Processing. Le principe est de masquer l’identité de l’utilisateur, crypter les messages, puis les envoyer dans un environnement de serveurs hautement protégés, où ils sont traités par l’IA avant d’être effacés.

49 failles trouvées

Mais pourquoi faire un détour par les serveurs? Contrairement à Apple et Google, qui effectuent de nombreuses opérations d’IA directement sur l’appareil, Meta a choisi de centraliser le traitement. En cause, les milliards de smartphones utilisés dans le monde, dont beaucoup sont des modèles anciens et peu puissants. Avec une infrastructure serveur, Meta peut offrir la même fonctionnalité à tous et installer les mises à jour instantanément. Mais ce choix implique un niveau de confiance plus élevé: les messages quittent l’appareil, même s’ils sont cryptés et non stockés.

Cette approche n’est pas sans risques. Deux sociétés de cybersécurité indépendantes, NCC Group et Trail of Bits, ont identifié 49 failles lors de leurs audits. Elles pointent notamment la possibilité pour Meta de lever l’anonymisation et de relier certaines requêtes à des utilisateurs. Le rapport note aussi l’absence de garantie sur l’usage de versions logicielles à jour et évoque une vulnérabilité liée à certains composants matériels.

Conclusion des experts en informatique

Meta assure avoir corrigé les problèmes les plus critiques avant le lancement. Mais les deux sociétés de sécurité aboutissent à la même conclusion: malgré les protections mises en place, le système repose avant tout sur la confiance. Les utilisateurs doivent simplement espérer que Meta et ses partenaires n’ouvrent pas de portes dérobées.

La bonne nouvelle? Writing Help reste facultatif. Ceux qui l’activent verront apparaître un symbole de stylo dans leur fenêtre de chat, proposant des formulations alternatives. Aucune date n’a encore été annoncée pour un déploiement en français ni dans d’autres langues.