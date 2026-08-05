Des passagers ont été blessés à bord d'un vol Air India en raison de fortes turbulences. L'appareil a subi une chute brutale de 90 mètres d'altitude pendant le trajet.

Un avion d'Air India chute de 90 mètres et fait plusieurs blessés

Un avion d'Air India chute de 90 mètres et fait plusieurs blessés

Marian Nadler

Au total, 17 personnes, dont quatre membres d'équipage, ont été blessées mardi à bord d'un vol Air India assurant la liaison entre Phuket (Thaïlande) et Delhi (Inde). A près de 11'000 mètres d'altitude, l'appareil a subitement décroché d'environ 90 mètres, très probablement sous l'effet de violentes turbulences. L'information a été révélée par le quotidien «New Indian Express». La Direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA) a immédiatement ouvert une enquête.

Après ce trou d'air brutal, l'Airbus A320neo – qui transportait 137 passagers, dont trois enfants en bas âge, et huit membres d'équipage – a pu se poser sur le tarmac de l'aéroport Indira Gandhi de Delhi. Selon le «New Indian Express», un membre d'équipage souffre de blessures graves, tandis que le fuselage de l'avion présenterait des dégâts très importants.

Boîtes noires saisies

Pour l'heure, Air India se refuse à tout détail sur les circonstances de l'incident. Outre la piste des turbulences, un problème technique est également envisagé. Un passager a confié au journal que le commandant de bord avait d'abord envisagé un atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Lucknow, avant de décider de poursuivre sa route jusqu'à la capitale indienne.

Les 17 blessés ont été rapidement pris en charge et évacués vers un hôpital de Delhi. Cinq passagers ont déjà pu regagner leur domicile. Dans le cadre de ses investigations, la DGCA a ordonné la saisie de l'enregistreur de vol et du lecteur des conversations du cockpit.