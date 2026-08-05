DE
FR
De nombreux blessés sur un vol Air India après des turbulences
0:34
Enquête ouverte:De nombreux blessés sur un vol Air India après des turbulences

Fortes turbulences
Un avion d'Air India chute de 90 mètres et fait plusieurs blessés

Des passagers ont été blessés à bord d'un vol Air India en raison de fortes turbulences. L'appareil a subi une chute brutale de 90 mètres d'altitude pendant le trajet.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
1/5
Plusieurs personnes ont été blessées à bord de l'A320neo. (Photo d'illustration)
Photo: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian Nadler

Au total, 17 personnes, dont quatre membres d'équipage, ont été blessées mardi à bord d'un vol Air India assurant la liaison entre Phuket (Thaïlande) et Delhi (Inde). A près de 11'000 mètres d'altitude, l'appareil a subitement décroché d'environ 90 mètres, très probablement sous l'effet de violentes turbulences. L'information a été révélée par le quotidien «New Indian Express». La Direction générale de l'aviation civile indienne (DGCA) a immédiatement ouvert une enquête.

Après ce trou d'air brutal, l'Airbus A320neo – qui transportait 137 passagers, dont trois enfants en bas âge, et huit membres d'équipage – a pu se poser sur le tarmac de l'aéroport Indira Gandhi de Delhi. Selon le «New Indian Express», un membre d'équipage souffre de blessures graves, tandis que le fuselage de l'avion présenterait des dégâts très importants.

Boîtes noires saisies

Pour l'heure, Air India se refuse à tout détail sur les circonstances de l'incident. Outre la piste des turbulences, un problème technique est également envisagé. Un passager a confié au journal que le commandant de bord avait d'abord envisagé un atterrissage d'urgence sur l'aéroport de Lucknow, avant de décider de poursuivre sa route jusqu'à la capitale indienne.

Les 17 blessés ont été rapidement pris en charge et évacués vers un hôpital de Delhi. Cinq passagers ont déjà pu regagner leur domicile. Dans le cadre de ses investigations, la DGCA a ordonné la saisie de l'enregistreur de vol et du lecteur des conversations du cockpit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Articles les plus lus
    Articles les plus lus