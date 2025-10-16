Avant de profiter des plages thaïlandaises, mieux vaut connaître certaines lois locales. Critiquer la monarchie, fumer en public ou posséder un drone non enregistré peut vous coûter cher, voire vous mener en prison.

Avant de partir en Thaïlande mieux vaut s'assurer de connaître les règles locales pour s'assurer de profiter de ses vacances. Photo: Getty Images

Solène Monney Journaliste Blick

La saison sèche approche à grands pas en Thaïlande, l’une des destinations favorites des vacanciers suisses. Mais avant de profiter des plages paradisiaques et des marchés animés, mieux vaut connaître certaines réglementations locales, souvent ignorées des touristes.

Comme le rappelle «The Independent», le non-respect de ces règles peut mener à des amendes salées, une expulsion, une peine de prison ou pire... la peine de mort. Du respect de la monarchie à la consommation d’alcool, tour d’horizon des lois à ne pas enfreindre.

L'alcool

Contrairement à la Suisse, l’âge légal pour consommer ou acheter de l’alcool en Thaïlande est fixé à 20 ans. Si certains bars ou restaurants touristiques ferment les yeux, la loi, elle, ne plaisante pas: un contrevenant mineur risque une amende ou, plus rarement, une peine d’emprisonnement. Mieux vaut donc garder sa carte d’identité à portée de main.

La monarchie

Sujet hautement sensible, la monarchie thaïlandaise bénéficie d’une protection stricte. Toute critique négative, qu’elle vise un membre actuel ou passé de la famille royale, est passible de peines de prison lourdes. Même partager un article jugé offensant sur les réseaux sociaux peut suffire à déclencher des poursuites. La prudence est donc de mise.

Les drones

Tout drone doit être enregistré auprès de la Commission nationale de radiodiffusion et des télécommunications (NBTC) dans les 30 jours suivant son achat ou son arrivée dans le pays. Faire voler un appareil non enregistré est un délit grave: l’amende peut atteindre 100'000 bahts (env. 2500 francs) et la peine de prison cinq ans. Ces mesures visent à protéger la sécurité aérienne et la vie privée

Le cannabis

Depuis le 26 juin, seuls les touristes munis d’une prescription médicale peuvent acheter du cannabis. En posséder ou en transporter sans autorisation peut mener à une incarcération. Et surtout, sortir du pays avec du cannabis est un crime passible de peine de mort.

Les drogues dures

La Thaïlande applique une tolérance zéro pour les stupéfiants. Héroïne, cocaïne, ecstasy ou même de simples résidus dans un sac peuvent valoir de lourdes amendes et de très longues peines de prison. Dans les cas de trafic, la peine capitale est prévue par la loi. Les prisons thaïlandaises sont réputées pour leur dureté, y compris envers les étrangers.

Les cigarettes

Il est interdit d’importer plus de 200 cigarettes par personne. Les douanes appliquent strictement la règle et peuvent infliger des amendes équivalentes à dix fois la valeur des cigarettes transportées.

Les photos sur les réseaux sociaux

Publier des images jugées «inappropriées», notamment de personnes buvant de l’alcool ou vêtues de manière «indécente», peut être considéré comme une infraction. Le photographe comme le sujet risquent des amendes ou une peine de prison, selon le contenu partagé.

La faune sauvage

Capturer, tuer ou vendre un animal sauvage protégé sans licence officielle est illégal. La loi sur la protection de la faune prévoit des peines de prison et de fortes amendes pour tout contrevenant. Ces règles visent à lutter contre le braconnage et le commerce illégal d’espèces menacées, enjeux majeurs pour la biodiversité du pays.

Les cigarettes électroniques et le tabagisme

Fumer dans un lieu public peut coûter jusqu’à 5 000 bahts (env. 120 francs) d’amende. Quant aux cigarettes électroniques, elles sont strictement prohibées : leur importation, leur possession ou leur usage peuvent mener à une amende ou à une peine d’emprisonnement. Ces restrictions s’inscrivent dans une politique de santé publique stricte.