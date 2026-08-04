Le Fuego crache lave et cendres jusqu'à 7'000 mètres, menaçant la population locale. Les autorités ont évacué des dizaines de familles et suspendu les cours dans trois localités proches du volcan.

Le Guatemala en alerte maximale après l'éruption du volcan de Fuego

Le Guatemala en alerte maximale après l'éruption du volcan de Fuego

AFP Agence France-Presse

Les autorités du Guatemala ont déclenché mardi une alerte rouge, le niveau le plus élevé, dans les zones touchées par l'éruption du volcan de Fuego, situé à 35 km de la capitale du pays.

Cette alerte concerne les départements de Sacatepéquez, Chimaltenango et Escuintla, a indiqué sur X l'agence de coordination nationale dans la lutte contre les catastrophes, la Conred.

Les autorités avaient déjà émis une alerte «danger» et décrété l'évacuation de centaines de personnes après l'éruption du Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale. Ce dernier est entré en phase éruptive lundi matin et crache désormais de la lave ainsi que d'immenses panaches de gaz et de cendres.

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Ecoles fermées, route coupée

Le ministère de l'Education a suspendu les cours en présentiel dans les écoles de trois localités proches. La police a en outre fermé une route qui contourne le volcan et relie le sud du Guatemala à la ville coloniale d'Antigua, classée par l'Unesco au patrimoine mondial et l'un des principaux sites touristiques du pays.

Un photographe de l'AFP a pu observer l'éruption à partir de San Juan Alotenango, à l'est du volcan, une zone de moindre risque vers laquelle ont été évacués des dizaines d'habitants des deux hameaux situés sur ses pentes.

Des couchettes ont été installées dans la salle communale de cette localité afin que, partis pour la plupart de chez eux avec seulement une poignée de vêtements et de nourriture, ils puissent passer la nuit en sécurité.

Ces dernières années, plusieurs évacuations massives ont eu lieu du fait d'éruptions du Fuego, qui culmine à 3.763 mètres d'altitude à 35 km à vol d'oiseau et à 65 km par la route au sud-ouest de Guatemala City, la capitale.

«Dès le matin, il s'est montré actif et le soir, l'alerte a été donnée pour évacuer», a raconté à l'AFP Alejandro Garcia, 68 ans, un habitant du hameau Santo Domingo El Porvenir.

Torrents de lave et cendres

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, la porte-parole de la Conred, Valeria Urizar, a appelé la population à effectuer une «auto-évacuation» si «les conditions représentent un risque pour leur vie». Aucun chiffre précis sur le nombre des personnes évacuées n'a été communiqué pour le moment.

L'Institut de vulcanologie (Insivumeh) a, dans son dernier rapport sur la situation, précisé que la «phase la plus intense de l'éruption» était encore en cours et a alerté sur l'amplification des descentes de matières brûlantes sur les flancs sud-est, sud-ouest et sud du Fuego.

«L'augmentation en quantité et en dimensions de ces courants» vers la base du volcan «constitue la principale menace pour les localités» proches, a-t-il averti, ajoutant que la colonne de cendres pouvait dépasser les 7.000 mètres de hauteur. En se dispersant, à entre 5000 et 6000 mètres d'altitude, ces cendres se déplacent jusqu'à 130 km à l'ouest, atteignant les côtes de l'océan Pacifique.

Drame en 2018

Les autorités ont demandé à ce que soient prises «des précautions pour le trafic aérien». Mais l'activité de l'aéroport international de Guatemala City n'a jusqu'ici pas été affectée.

Le Guatemala est situé sur la «ceinture de feu» du Pacifique et connaît une importante activité sismique et volcanique.

En juin 2025, quelque 800 personnes avaient été évacuées et en 2023 environ 1200 en raison d'éruptions du Fuego. En 2018, 215 personnes avaient trouvé la mort et quelque 200 autres avaient été portées disparues dans des coulées de lave ayant ravagé un village sur les pentes de ce colosse.