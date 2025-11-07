DE
Connu pour ses cascades de motocross
Une star de Youtube soupçonnée dans le casse du Louvre serait passée aux aveux

Une star des réseaux sociaux est soupçonnée d'avoir participé au spectaculaire cambriolage du Louvre. Abdoulaye N. a été arrêté avec d'autres suspects, rapporte «Le Parisien».
Publié: 11:37 heures
Abdoulaye N. était un youtubeur de motocross connu. Aujourd'hui, il poste beaucoup sur Tiktok.
Photo: Screenshot Tiktok
Marian Nadler et BliKI

Le spectaculaire cambriolage du Louvre, survenu le 19 octobre, continue de mobiliser les services de sécurité parisiens. Selon «Le Parisien», une star d’Internet serait désormais soupçonnée d’avoir pris part au vol d’œuvres d’art. Abdoulaye N.*, alias «Doudou Cross Bitume», a été arrêté le 29 octobre.

Ce youtubeur originaire d’Aubervilliers, en banlieue parisienne, s’était fait connaître pour ses impressionnantes cascades de motocross qu’il publiait sur les réseaux sociaux. Certaines de ses vidéos, visionnées plus de 700'000 fois, le montraient effectuant des figures risquées dans les rues de Paris. Sa devise: «Toujours plus près de l’asphalte.»

Il «ignorait» que c'était le Louvre

Lors de sa garde à vue, Abdoulaye N. aurait fait des aveux partiels. Il a reconnu sa participation au cambriolage, tout en affirmant ignorer qu’il visait le Louvre. Son complice présumé, Ayed G.*, aurait tenu des propos similaires, laissant entendre qu’ils auraient agi pour le compte d’une organisation criminelle.

Les enquêteurs s’interrogent sur le profil des suspects. Les traces relevées sur les lieux du vol témoigneraient d’un certain amateurisme, loin des méthodes de cambrioleurs chevronnés. La piste de délinquants occasionnels est donc sérieusement envisagée.

Inscription au casier judiciaire

Abdoulaye N. n’en est pas à son premier délit. Il cumule une quinzaine d’inscriptions à son casier judiciaire. En 2014, il avait déjà participé au braquage d’une bijouterie à Paris. Après avoir purgé une peine de prison, il aurait travaillé quelque temps comme chauffeur de taxi non déclaré.

L’enquête sur le cambriolage du Louvre se poursuit. En attendant, les anciennes vidéos de «Doudou Cross Bitume» continuent de circuler massivement sur Internet, même si son compte principal a désormais disparu.

* Nom d'emprunt

