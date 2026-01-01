La Finlande a saisi mercredi un cargo russe soupçonné d'avoir endommagé un câble sous-marin entre Helsinki et Tallinn. L'acier transporté par le navire serait visé par les sanctions de l'Union européenne, selon les douanes finlandaises.

Le navire en provenance de Russie saisi en Finlande et soupçonné d'avoir endommagé un câble de télécommunications sous-marin reliant Helsinki à Tallinn transportait de l'acier russe visé par les sanctions de l'Union européenne, ont indiqué jeudi les douanes finlandaises. Le police finlandaise a saisi mercredi le Fitburg, un cargo de 132 mètres de long parti de Saint-Pétersbourg à destination de Haïfa, en Israël.

Elle a également placé en détention ses 14 membres d'équipage car le bateau était soupçonné d'avoir endommagé le câble dans le golfe de Finlande, qui fait partie de la mer Baltique, et qui est bordé par l'Estonie, la Finlande et la Russie. «Selon les premières informations, la cargaison contenait des produits sidérurgiques d'origine russe, qui font l'objet de sanctions de grande ampleur imposées à la Russie», ont indiqué les douanes finlandaises dans un communiqué.

Acier confisqué

Les douanes ont procédé mercredi soir à une inspection de la cargaison. «D'après l'évaluation des experts des douanes finlandaises, l'acier de construction en question relève des sanctions» qui s'appliquent à ce secteur, ont souligné les douanes. «L'importation de marchandises sous le coup de sanctions dans l'UE est interdite par les règlementations européennes relatives aux sanctions», ont ajouté les douanes qui ont dit examiner «l'applicabilité des sanctions de l'UE dans ce cas» spécifique.

Les douanes finlandaises ont ouvert une enquête préliminaire et l'acier reste confisqué en attendant des clarifications. Mercredi, la police finlandaise avait annoncé enquêter pour «dommages criminels aggravés, tentative de dommages criminels aggravés et entrave aggravée aux télécommunications».

Le navire bat pavillon de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ses 14 membres d'équipage originaires de Russie, de Géorgie, d'Azerbaïdjan et du Kazakhstan, ont été placés en détention et devaient être interrogés par la police finlandaise. Deux membres d'équipage ont été arrêtés et deux autres frappés par une interdiction de voyager, a indiqué la police sans préciser leur nationalité.

Câble sous-marin endommagé

Ces dernières années, des infrastructures énergétiques et de communication, dont des câbles et pipelines sous-marins, ont été endommagées en mer Baltique. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreux experts et responsables politiques considèrent le sabotage présumé de câbles comme un élément de la «guerre hybride» menée par la Russie contre les pays occidentaux.

La cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a déclaré jeudi que l'UE restait «vigilante» car ses infrastructures sensibles étaient exposées à «un risque élevé de sabotage».

«L'UE continue à fortifier ses infrastructures critiques, notamment en investissant dans de nouveaux cables, en renforçant la surveillance, en assurant une meilleure capacité de réparation, et en luttant contre la flotte fantôme de Moscou, qui sert également de base pour des attaques hybrides», a-t-elle écrit sur X. Le câble endommagé appartient au groupe finlandais de télécoms Elisa et se situe dans la zone économique exclusive estonienne. Les services n'ont pas été affectés, selon le groupe Elisa.