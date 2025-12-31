La police finlandaise a annoncé mercredi la saisie d’un navire soupçonné d’avoir endommagé un câble de télécommunications reliant Helsinki et Tallinn. L’incident s’est produit dans le golfe de Finlande, une zone stratégique de la mer Baltique.

Un navire a été saisi après l'endommagement d'un câble dans le golfe de Finlande

Un fait de guerre d'après les experts

Aucun détail sur l'origine du navire n'a été divulgué. Le navire est soupçonné d'être «responsable des dégâts causés au câble», qui appartient au groupe finlandais de télécoms Elisa et se situe dans la zone économique exclusive estonienne, a indiqué la police dans un communiqué.

Aucun détail sur l'origine du navire n'a été divulgué. Le navire est soupçonné d'être «responsable des dégâts causés au câble», qui appartient au groupe finlandais de télécoms Elisa et se situe dans la zone économique exclusive estonienne, a indiqué la police dans un communiqué.

Tôt mercredi matin, le groupe Elisa avait détecté une anomalie sur son câble et l'avait signalée aux autorités finlandaises.

Un patrouilleur et un hélicoptère des garde-côtes finlandais ont localisé le navire suspect dans la zone économique exclusive de la Finlande. Sa chaîne d'ancre était à l'eau, a précisé la police. Les garde-côtes ont ordonné au navire de s'arrêter et de relever son ancre, puis de se déplacer et de mouiller dans les eaux territoriales finlandaises.

La police finlandaise a annoncé enquêter sur l'incident pour «dommages criminels aggravés, tentative de dommages criminels aggravés et entrave aggravée aux télécommunications». Elle a précisé coopérer avec plusieurs autorités nationales et internationales, notamment estoniennes.

Ces dernières années, des infrastructures énergétiques et de communication, dont des câbles et pipelines sous-marins, ont été endommagées en mer Baltique.

Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreux experts et responsables politiques considèrent le sabotage présumé de câbles comme un élément de la «guerre hybride» menée par la Russie contre les pays occidentaux.

«La Finlande est préparée à relever les défis sécuritaires de toutes sortes et nous y répondons en conséquence», a déclaré le président finlandais Alexander Stubb dans un communiqué publié mercredi sur X.