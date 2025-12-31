DE
FR

Un fait de guerre d'après les experts
Un navire a été saisi après l'endommagement d'un câble dans le golfe de Finlande

La police finlandaise a annoncé mercredi la saisie d’un navire soupçonné d’avoir endommagé un câble de télécommunications reliant Helsinki et Tallinn. L’incident s’est produit dans le golfe de Finlande, une zone stratégique de la mer Baltique.
Publié: 15:41 heures
1/2
D'après plusieurs experts, le sabotage présumé de câbles est un élément de guerre hybride. (image d'archive)
Photo: keystone-sda.ch

La police finlandaise a annoncé mercredi avoir saisi un navire soupçonné d'avoir endommagé, quelques heures plus tôt, un câble de télécommunications reliant Helsinki à Tallinn, dans le golfe de Finlande. Le golfe de Finlande, qui fait partie de la mer Baltique, est bordé par l'Estonie, la Finlande et la Russie.

Aucun détail sur l'origine du navire n'a été divulgué. Le navire est soupçonné d'être «responsable des dégâts causés au câble», qui appartient au groupe finlandais de télécoms Elisa et se situe dans la zone économique exclusive estonienne, a indiqué la police dans un communiqué.

Tôt mercredi matin, le groupe Elisa avait détecté une anomalie sur son câble et l'avait signalée aux autorités finlandaises.

Un patrouilleur et un hélicoptère des garde-côtes finlandais ont localisé le navire suspect dans la zone économique exclusive de la Finlande. Sa chaîne d'ancre était à l'eau, a précisé la police. Les garde-côtes ont ordonné au navire de s'arrêter et de relever son ancre, puis de se déplacer et de mouiller dans les eaux territoriales finlandaises.

La police finlandaise a annoncé enquêter sur l'incident pour «dommages criminels aggravés, tentative de dommages criminels aggravés et entrave aggravée aux télécommunications». Elle a précisé coopérer avec plusieurs autorités nationales et internationales, notamment estoniennes.

Un fait de guerre?

Ces dernières années, des infrastructures énergétiques et de communication, dont des câbles et pipelines sous-marins, ont été endommagées en mer Baltique.

Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreux experts et responsables politiques considèrent le sabotage présumé de câbles comme un élément de la «guerre hybride» menée par la Russie contre les pays occidentaux.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

«La Finlande est préparée à relever les défis sécuritaires de toutes sortes et nous y répondons en conséquence», a déclaré le président finlandais Alexander Stubb dans un communiqué publié mercredi sur X.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus