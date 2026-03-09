Selon la police, des morceaux de météorite ont causé des dommages aux toits et aux maisons dans plusieurs parties du Land de Rhénanie-Palatinat, dans le sud-ouest de l'Allemagne. En Suisse également, le spectaculaire phénomème céleste était visible.

Une météorite tombe en Allemagne et endommage des maisons

Natalie Zumkeller et ATS Agence télégraphique suisse

Dimanche soir, une mystérieuse lueur a suscité la stupéfaction à travers une bonne partie de l'Europe, notamment en Allemagne. Plusieurs secondes durant, de nombreux habitants ont observé un puissant trait lumineux dans le ciel.

Très vite, les premiers éléments ont permis de comprendre le phénomène: il s’agissait vraisemblablement d’une météorite traversant l’atmosphère. Selon un porte-parole de la police interrogé par l’agence allemande DPA, des signalements ont notamment été enregistrés dans plusieurs villes de l'ouest du pays. A Coblence, des fragments ont chuté sur des habitations. Selon les premières informations, un morceau aurait traversé la toiture d’un immeuble résidentiel. L’événement n’a toutefois fait aucun blessé. Des habitants du quartier auraient entendu un bruit sourd peu après le passage de la lumière dans le ciel.

Visible jusqu’en Suisse

Le spectacle n’a pas été limité à l’Allemagne. Le météore a aussi été aperçu en Suisse. Entre Lenzburg (AG) et Leibstadt (AG), un lecteur de Blick a même réussi à filmer le long panache blanc laissé par l’objet lumineux.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages se sont multipliés en quelques minutes. Des internautes ont signalé la lumière dans plusieurs régions allemandes, notamment en North Rhine-Westphalia, en Hesse, en Rhineland-Palatinate, en Saarland et en Baden-Württemberg.