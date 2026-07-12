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Venger la mort de Khamenei
Un journal iranien met une cible sur la tête de Trump, Netanyahu et Macron

Le journal ultraconservateur iranien Hamshahri a publié une liste de dirigeants, dont Trump, Macron et Netanyahu, accusés d’être responsables de la mort d’Ali Khamenei, guide suprême tué le 28 février dans une attaque israélo-américaine.
Publié: 09:39 heures
Le journal ultra-conservateur Hamshahri a mis en ligne samedi soir cette infographie.
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AFP Agence France-Presse

Le journal iranien Hamshahri, quotidien au ton résolument ultraconservateur et provocateur de la municipalité de Téhéran, a publié une liste de personnalités devant payer pour la mort de l'ayatollah Ali Khamenei sur laquelle figurent notamment Donald Trump, Benjamin Netanyahu et Emmanuel Macron.

Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé samedi dans un message écrit que la «vengeance» était «inévitable» après les funérailles de son père, tué dans une attaque israélo-américaine le 28 février, au premier jour de la guerre. «Cette vengeance est la volonté de notre nation et elle doit être accomplie, inévitablement. Ces criminels, dont les noms figurent sur une liste, emporteront dans leur tombe le souhait d'une mort paisible dans leur lit», a affirmé Mojtaba Khamenei, qui a succédé à son père à la fonction de guide suprême, dans un texte qui lui est attribué.

Leaders européens visés

Le journal Hamshahri a mis en ligne samedi soir une infographie qui reprend ces propos. Elle ne figure toutefois pas dans son édition papier de dimanche. Elle montre les photos de 13 personnalités qui semblent faire référence à la «liste» évoquée par Mojtaba Khamenei mais qui ne mentionnait aucun nom.

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Sur cette infographie, les portraits du président américain Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu apparaissent avec une cible. Sur cette liste figurent également le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio mais aussi des dirigeants européens, dont le président français Emmanuel Macron, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre britannique démissionnaire Keir Starmer.

L'Iran a reproché durant la guerre aux pays européens de ne pas condamner les attaques contre son sol voire d'être partie prenante en autorisant des avions militaires américains à survoler leur espace aérien.

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