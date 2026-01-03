Alain Berset appelle à une transition pacifique au Venezuela

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset appelle à une transition pacifique et démocratique au Venezuela, après le renversement de son président Nicolas Maduro lors d'une action militaire américaine. Cette transition doit respecter la volonté du peuple vénézuélien, a-t-il ajouté.

La démocratie ne peut s'imposer que si elle est reconquise par les Vénézuéliens eux-mêmes dans le cadre d'un processus politique impliquant toutes les forces en présence, par le biais d'élections crédibles et du rétablissement d'institutions démocratiques jouissant de la confiance de l'opinion publique, peut-on lire dans un communiqué d'Alain Berset publié dimanche depuis le siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg.

La situation au Venezuela ne peut pas être réduite à un choix entre condamnation et soutien. Il révèle un changement profond dans un ordre mondial émergeant où la violence est normalisée et le droit utilisé comme une arme.

La violence contre le droit international

Le Conseil de l'Europe estime que tout recours à la force sur le territoire d'un autre Etat soulève de graves questions au regard du droit international. Cela va à l'encontre des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies relatifs à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la non-intervention, a fait remarquer l'ancien conseiller fédéral.

Aujourd'hui, il existe un risque d'aggravation de la polarisation au Venezuela, dans toute la région et dans le monde entier, entre ceux qui condamnent une violation grave du droit international et ceux qui estiment qu'elle est justifiée, a déclaré Alain Berset. Du point de vue du Conseil de l'Europe, ces divisions affaiblissent les bases de la sécurité internationale.

Source: ATS