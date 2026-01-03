Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Donald Trump a menacé dimanche la dirigeante par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez d'un sort pire que celui réservé à Nicolas Maduro. Le président déchu a été capturé et exfiltré la veille par les forces américaines pour être traduit en justice à New York.
«Si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle va payer un prix très cher, probablement plus élevé que Maduro», a déclaré le président américain au journal The Atlantic au sujet de la vice-présidente vénézuélienne, à qui la Cour suprême de son pays a confié le pouvoir par intérim. «Le pays est totalement en faillite. Ce pays est une catastrophe dans tous les domaines».
Source: AFP
L'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim
L'armée vénézuélienne a reconnu dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez comme présidente par intérim du pays, a annoncé le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Loez, au lendemain de la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine.
Lisant un communiqué, le général a cité la décision de la Cour suprême ordonnant à Delcy Rodriguez d'assumer le pouvoir pendant 90 jours. Réclamant la libération de M. Maduro, il a également dénoncé l'assassinat de «sang froid» d'une partie de son équipe de protection.
Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York, a indiqué dimanche le tribunal, où il se verra officiellement signifier les charges retenues contre lui.
Inculpé par la justice américaine notamment pour "narcoterrorisme" et importation de cocaïne aux Etats-Unis, le chef d'Etat capturé samedi lors d'une opération de l'armée américaine sera présenté devant le tribunal fédéral du Southern District, à Manhattan.
Washington prêt à travailler avec les dirigeants vénézuéliens après avoir emprisonné Maduro
Washington est disposé à collaborer avec la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, à qui la Cour suprême du pays a confié le pouvoir et d'autres dirigeants encore en place, mais jugeront leur comportement sur pièce, a souligné le chef de la diplomatie américaine sur CBS.
«S'ils ne prennent pas de bonnes décisions, les Etats-Unis conserveront de nombreux leviers d'influence pour garantir la protection de nos intérêts, notamment l'embargo pétrolier. Nous allons donc juger, à l'avenir, nous allons juger tout ce qu'ils font», a-t-il averti.
Si les Etats-Unis ne veulent plus s'impliquer, selon Marco Rubio, dans les affaires politiques de pays tiers, comme en Irak ou en Afghanistan, Donald Trump n'a pas caché son intérêt pour les vastes ressources pétrolières du Venezuela, premières réserves de brut prouvées au monde.
L'armée vénézuélienne dénonce l'assassinat «de sang froid» de l'équipe de protection de Maduro
Développement suit
Marco Rubio dit que parler d'élections au Venezuela est «prématuré»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré dimanche qu'il était «prématuré à ce stade» d'évoquer des élections au Venezuela, lors d'une interview accordée à la chaîne NBC.
«C'est prématuré à ce stade. Mais il y a beaucoup de travail», a-t-il dit, ajoutant: «Nous attachons de l'importance aux élections et à la démocratie (...) Mais ce qui nous importe avant tout, c'est la sécurité, le bien-être et la prospérité des États-Unis.»
Source: AFP
Washington se dit prêt à travailler avec les responsables vénézuéliens «s'ils prennent de bonnes décisions»
Les Etats-Unis travailleront avec les responsables vénézuéliens en place «s'ils prennent de bonnes décisions», a déclaré dimanche Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine assure que Washington garde des moyens de pression sur le pays, notamment l'embargo pétrolier.
«S'ils ne prennent pas de bonnes décisions, les Etats-Unis conserveront de nombreux leviers d'influence pour garantir la protection de nos intérêts, notamment l'embargo pétrolier. Nous allons donc juger, à l'avenir, nous allons juger tout ce qu'ils font», a-t-il dit à propos du gouvernement vénézuélien, lors d'une interview à la chaîne CBS.
Marco Rubio tempère Trump
Marco Rubio a également semblé nettement tempérer les déclarations faites samedi par le président américain Donald Trump. Ce dernier indiquait que les Etats-Unis allaient «diriger» le Venezuela et n'hésiteraient pas à déployer des troupes sur place «si besoin».
Si Donald Trump ne peut pas écarter publiquement toutes les options et notamment celle d'un déploiement de troupes, a-t-il déclaré, «ce n'est pas ce que vous voyez actuellement. Ce que vous voyez actuellement, c'est un embargo pétrolier qui nous permet d'exercer une influence considérable sur la suite des événements».
Source: AFP
Manifestation à Madrid contre l'«agression impérialiste» au Venezuela
Un millier de manifestants se sont retrouvés dimanche matin devant l'ambassade des Etats-Unis à Madrid pour dénoncer une «agression impérialiste», après l'enlèvement du président du Venezuela Nicolas Maduro au cours d'une opération militaire américaine.
Les participants ont brandi de nombreuses pancartes montrant notamment Donald Trump avalant goulûment un bidon de pétrole aux couleurs du drapeau vénézuélien, une autre clamant «Trump agresseur», tandis que sur une banderole on pouvait lire «Non à l'agression impérialiste contre le Venezuela».
«Une intervention qui viole le droit international»
Plusieurs drapeaux de la formation d'extrême gauche espagnole Podemos ou du Parti communiste espagnol étaient également visibles parmi les drapeaux vénézuéliens agités devant l'ambassade, en plein cœur de Madrid.
Le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, dont le pays a accueilli le candidat de l'opposition à la présidentielle vénézuélienne de 2024, Edmundo Gonzalez Urrutia, avait condamné samedi «une intervention qui viole le droit international» et avait appelé à une transition «juste et dans le dialogue».
Source: ATS
Alain Berset appelle à une transition pacifique au Venezuela
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe Alain Berset appelle à une transition pacifique et démocratique au Venezuela, après le renversement de son président Nicolas Maduro lors d'une action militaire américaine. Cette transition doit respecter la volonté du peuple vénézuélien, a-t-il ajouté.
La démocratie ne peut s'imposer que si elle est reconquise par les Vénézuéliens eux-mêmes dans le cadre d'un processus politique impliquant toutes les forces en présence, par le biais d'élections crédibles et du rétablissement d'institutions démocratiques jouissant de la confiance de l'opinion publique, peut-on lire dans un communiqué d'Alain Berset publié dimanche depuis le siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg.
La situation au Venezuela ne peut pas être réduite à un choix entre condamnation et soutien. Il révèle un changement profond dans un ordre mondial émergeant où la violence est normalisée et le droit utilisé comme une arme.
La violence contre le droit international
Le Conseil de l'Europe estime que tout recours à la force sur le territoire d'un autre Etat soulève de graves questions au regard du droit international. Cela va à l'encontre des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies relatifs à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à la non-intervention, a fait remarquer l'ancien conseiller fédéral.
Aujourd'hui, il existe un risque d'aggravation de la polarisation au Venezuela, dans toute la région et dans le monde entier, entre ceux qui condamnent une violation grave du droit international et ceux qui estiment qu'elle est justifiée, a déclaré Alain Berset. Du point de vue du Conseil de l'Europe, ces divisions affaiblissent les bases de la sécurité internationale.
Source: ATS
«Un exemple qui confirme le caractère voyou et brutal des Etats-Unis»
La Corée du Nord a dénoncé dimanche la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien, Nicolas Maduro, comme une "grave atteinte à la souveraineté", selon les médias d'Etat.
Le ministère des Affaires étrangères «condamne fermement l'acte d'hégémonie commis par les Etats-Unis au Venezuela», a déclaré un porte-parole du ministère dans un communiqué publié par l'agence officielle KCNA, évoquant «un exemple qui confirme une fois le caractère voyou et brutal des Etats-Unis».
Source: AFP
Les compagnies aériennes américaines à nouveau autorisées à survoler les Caraïbes
Les compagnies aériennes américaines sont à nouveau autorisées à survoler les Caraïbes, après en avoir été empêchées en raison de l'intervention militaire des Etats-Unis au Venezuela, a annoncé le ministre américain des Transports, Sean Duffy, dans la nuit de samedi à dimanche.
«Les restrictions initiales concernant l'espace aérien des Caraïbes expirent à minuit heure de l'Est (05H00 GMT dimanche, NDLR) et les vols peuvent reprendre», a écrit M. Duffy sur X.
Le régulateur américain de l'aviation (FAA) avait «interdit» samedi aux compagnies aériennes immatriculées aux Etats-Unis d'opérer dans l'ensemble de l'espace aérien des Caraïbes, «en raison des risques sécuritaires (...) liés à l'activité militaire en cours».
La Chine appelle les Etats-Unis à «libérer immédiatement» Maduro
La Chine a appelé dimanche les Etats-Unis à la libération immédiate du président vénézuélien, Nicolas Maduro, incarcéré samedi à New York après avoir été capturé lors d'une opération militaire dans la nuit de vendredi à samedi.
«La Chine appelle les Etats-Unis à garantir la sécurité personnelle du président Nicolas Maduro et de son épouse, à les libérer immédiatement et à cesser de chercher à renverser le gouvernement du Venezuela», a réagi le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué, qualifiant l'opération de «violation flagrante du droit international».