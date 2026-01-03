Trump affirme que Cuba est «prêt à tomber»

Le président Donald Trump a affirmé dimanche que Cuba était «prêt à tomber» après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis, mais a minimisé la nécessité d'une intervention militaire américaine sur l'île.

«Cuba est prêt à tomber», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, estimant qu'il serait difficile pour ce pays de «tenir le coup» sans les revenus issus du pétrole vénézuélien. «Je ne pense pas que nous ayons besoin d'agir. Il semble que tout s'écroule», a-t-il ajouté.

Source: AFP