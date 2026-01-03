Trump affirme que Cuba est «prêt à tomber»
Le président Donald Trump a affirmé dimanche que Cuba était «prêt à tomber» après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis, mais a minimisé la nécessité d'une intervention militaire américaine sur l'île.
«Cuba est prêt à tomber», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, estimant qu'il serait difficile pour ce pays de «tenir le coup» sans les revenus issus du pétrole vénézuélien. «Je ne pense pas que nous ayons besoin d'agir. Il semble que tout s'écroule», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Trump assure que les Etats-Unis «sont aux commandes»
Donald Trump a réaffirmé dimanche que les Etats-Unis étaient désormais «aux commandes» au Venezuela à la suite de la capture du président Nicolas Maduro.
«On a affaire à des gens qui viennent d'être investis. Ne me demandez pas qui est aux commandes, car je vous donnerai une réponse qui sera très controversée», a déclaré le président américain à bord d'Air Force One, en réponse à un journaliste lui demandant s'il avait parlé à la dirigeante par intérim Delcy Rodriguez. «Cela signifie que nous sommes aux commandes», a-t-il ajouté face à l'insistance des journalistes.
Source: AFP
32 Cubains tués au cours de l'opération américaine, selon La Havane
Quelque 32 Cubains ont été tués lors de l'opération militaire américaine au Venezuela qui a conduit à la capture du président Nicolas Maduro, a indiqué dimanche La Havane.
«En raison de l'attaque criminelle perpétrée par le gouvernement des Etats-Unis contre la République bolivarienne du Venezuela (...) 32 Cubains ont perdu la vie au cours des combats», a expliqué le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision nationale.
Source: AFP
La présidente par intérim demande à Trump une relation équilibrée et respectueuse
La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodríguez a plaidé dimanche pour une relation équilibrée et respectueuse avec les Etats-Unis, qui ont capturé samedi le dirigeant Nicolas Maduro.
«Nous considérons comme nos priorités de progresser vers une relation internationale équilibrée et respectueuse entre les Etats-Unis et le Venezuela», a écrit Delcy Rodríguez sur Telegram. «Nous invitons le gouvernement américain à travailler conjointement à un agenda de coopération, axé sur un développement partagé», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
Des ONG demandent l'extradition en Argentine de Maduro pour des poursuites
Des ONG ont appelé dimanche la justice d'Argentine à demander l'extradition de Nicolas Maduro vers le pays afin qu'il y soit poursuivi pour crimes contre l'humanité, selon un document consulté par l'AFP.
Le président vénézuélien déchu a été capturé samedi par les Etats-Unis, emmené puis emprisonné en territoire américain pour qu'il y réponde, lundi à New York, de plusieurs accusations, dont de «narcoterrorisme».
En 2024, un juge argentin avait réclamé l'arrestation de Nicolas Maduro dans le cadre d'une enquête pour crimes contre l'humanité, l'Argentine ayant une «compétence universelle» pour traiter de tels cas.
Dimanche, des ONG argentines représentant des plaignants vénézuéliens dans le dossier ont appelé la justice à «demander l'extradition immédiate de Nicolas Maduro Moros» vers l'Argentine.
Source: AFP
«Beaucoup de Cubains» auraient été tués lors de la capture de Maduro selon Trump
Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche qu'un grand nombre de membres du personnel de sécurité cubain de Nicolas Maduro avaient été tués lors de la capture du dirigeant vénézuélien.
«Vous savez, beaucoup de Cubains ont été tués hier», a déclaré Donald Trump aux journalistes à bord d'Air Force One, ajoutant qu'il y avait «malheureusement beaucoup de morts dans l'autre camp».
Source: AFP
Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York
Le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro comparaîtra lundi à midi devant un juge de New York, a indiqué dimanche le tribunal, où il se verra officiellement signifier les charges retenues contre lui.
Inculpé par la justice américaine notamment pour "narcoterrorisme" et importation de cocaïne aux Etats-Unis, le chef d'Etat capturé samedi lors d'une opération de l'armée américaine sera présenté devant le tribunal fédéral du Southern District, à Manhattan.
Trump menace la nouvelle dirigeante vénézuélienne
Donald Trump a menacé dimanche la dirigeante par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez d'un sort pire que celui réservé à Nicolas Maduro. Le président déchu a été capturé et exfiltré la veille par les forces américaines pour être traduit en justice à New York.
«Si elle ne fait pas ce qu'il faut, elle va payer un prix très cher, probablement plus élevé que Maduro», a déclaré le président américain au journal The Atlantic au sujet de la vice-présidente vénézuélienne, à qui la Cour suprême de son pays a confié le pouvoir par intérim. «Le pays est totalement en faillite. Ce pays est une catastrophe dans tous les domaines».
Source: AFP
Washington prêt à travailler avec les dirigeants vénézuéliens après avoir emprisonné Maduro
Washington est disposé à collaborer avec la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez, à qui la Cour suprême du pays a confié le pouvoir et d'autres dirigeants encore en place, mais jugeront leur comportement sur pièce, a souligné le chef de la diplomatie américaine sur CBS.
«S'ils ne prennent pas de bonnes décisions, les Etats-Unis conserveront de nombreux leviers d'influence pour garantir la protection de nos intérêts, notamment l'embargo pétrolier. Nous allons donc juger, à l'avenir, nous allons juger tout ce qu'ils font», a-t-il averti.
Si les Etats-Unis ne veulent plus s'impliquer, selon Marco Rubio, dans les affaires politiques de pays tiers, comme en Irak ou en Afghanistan, Donald Trump n'a pas caché son intérêt pour les vastes ressources pétrolières du Venezuela, premières réserves de brut prouvées au monde.
L'armée reconnaît Delcy Rodriguez comme présidente par intérim
L'armée vénézuélienne a reconnu dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez comme présidente par intérim du pays, a annoncé le ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino Loez, au lendemain de la capture du président Nicolas Maduro par l'armée américaine.
Lisant un communiqué, le général a cité la décision de la Cour suprême ordonnant à Delcy Rodriguez d'assumer le pouvoir pendant 90 jours. Réclamant la libération de M. Maduro, il a également dénoncé l'assassinat de «sang froid» d'une partie de son équipe de protection.
Marco Rubio dit que parler d'élections au Venezuela est «prématuré»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré dimanche qu'il était «prématuré à ce stade» d'évoquer des élections au Venezuela, lors d'une interview accordée à la chaîne NBC.
«C'est prématuré à ce stade. Mais il y a beaucoup de travail», a-t-il dit, ajoutant: «Nous attachons de l'importance aux élections et à la démocratie (...) Mais ce qui nous importe avant tout, c'est la sécurité, le bien-être et la prospérité des États-Unis.»
Source: AFP
Washington se dit prêt à travailler avec les responsables vénézuéliens «s'ils prennent de bonnes décisions»
Les Etats-Unis travailleront avec les responsables vénézuéliens en place «s'ils prennent de bonnes décisions», a déclaré dimanche Marco Rubio. Le chef de la diplomatie américaine assure que Washington garde des moyens de pression sur le pays, notamment l'embargo pétrolier.
«S'ils ne prennent pas de bonnes décisions, les Etats-Unis conserveront de nombreux leviers d'influence pour garantir la protection de nos intérêts, notamment l'embargo pétrolier. Nous allons donc juger, à l'avenir, nous allons juger tout ce qu'ils font», a-t-il dit à propos du gouvernement vénézuélien, lors d'une interview à la chaîne CBS.
Marco Rubio tempère Trump
Marco Rubio a également semblé nettement tempérer les déclarations faites samedi par le président américain Donald Trump. Ce dernier indiquait que les Etats-Unis allaient «diriger» le Venezuela et n'hésiteraient pas à déployer des troupes sur place «si besoin».
Si Donald Trump ne peut pas écarter publiquement toutes les options et notamment celle d'un déploiement de troupes, a-t-il déclaré, «ce n'est pas ce que vous voyez actuellement. Ce que vous voyez actuellement, c'est un embargo pétrolier qui nous permet d'exercer une influence considérable sur la suite des événements».
Source: AFP