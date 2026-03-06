Retour des diplomates américains à Caracas

Deux mois après la capture de Nicolás Maduro par l'armée américaine, les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des relations diplomatiques. Elles étaient rompues depuis 2019.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux mois après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par l'armée américaine, les Etats-Unis et le Venezuela vont rétablir des «relations diplomatiques», a annoncé jeudi le département d'Etat américain. Elles avaient été rompues en 2019.

«Les Etats-Unis et les autorités intérimaires vénézuéliennes se sont mis d'accord pour rétablir des relations diplomatiques et consulaires» pour «faciliter les efforts conjoints» vers la relance économique et la réconciliation, indique un communiqué du département d'Etat, sans autre précision.

Le ministre américain de l'intérieur Doug Burgum, concluant jeudi une visite de deux jours au Venezuela a affirmé avant son départ de Caracas que le Venezuela assurerait la sécurité des compagnies minières opérant au Venezuela. Il s'est dit certain de l'augmentation de sa production pétrolière, dans un climat de tensions sur le prix du brut en raison de la guerre au Moyen-Orient.