«Des tonnes de cocaïne»
Nicolas Maduro et son épouse accusés de «narcoterrorisme»

Nicolas Maduro et son épouse ont été inculpés, a annoncé la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi. L'acte d'accusation publié samedi fait mention de «narcoterrorisme» et d'importation de cocaïne aux Etats-Unis.
Publié: il y a 29 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Le président vénézuélien Nicolas Maduro a été capturé par les forces américaines.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, emmenés de force par des militaires américains, sont visés par un nouvel acte d'accusation publié samedi pour «narcoterrorisme» et importation de cocaïne aux Etats-Unis. Quelques heures après l'annonce de l'opération par le président Donald Trump, la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi affirmait que le couple était inculpé pour ces faits devant un tribunal fédéral de New York.

Si les poursuites contre Nicolas Maduro et d'autres hauts responsables vénézuéliens dans cette procédure étaient connues depuis 2020, le nom de son épouse n'y apparaissait pas jusqu'à présent. L'acte d'accusation révisé vise désormais six personnes, dont Nicolas Maduro, Cilia Flores et le ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello, considéré comme l'un des hommes les plus puissants du pays. Ils sont notamment accusés de s'être alliés avec la guérilla des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), que Washington considère comme «terroriste», ainsi qu'à des cartels criminels pour «acheminer des tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis».

Nicolas Maduro et son épouse sont à bord d'un navire à destination de New York pour y être présentés à la justice, a indiqué Donald Trump sur Fox News. Ils feront face «à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain, devant des tribunaux américains», a assuré Pam Bondi. En août, le ministère de la Justice et le département d'Etat avaient annoncé doubler à 50 millions de dollars la prime pour l'arrestation de Nicolas Maduro et son ministre de l'Intérieur. Le gouvernement de Nicolas Maduro dénonce de longue date une ingérence des Etats-Unis dans les affaires vénézuéliennes.

