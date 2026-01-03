Maduro risque la peine de mort aux Etats-Unis

Maduro sera-t-il condamné à mort aux États-Unis?

Philipp Adorf, spécialiste de Trump à l'université de Bonn, estime que Trump mène cette attaque non pas comme une guerre classique, mais comme une «opération de maintien de l'ordre». «Maduro étant accusé de 'narcoterrorisme' aux États-Unis et une prime de 50 millions de dollars ayant été mise sur sa tête, les États-Unis le traitent comme un criminel international et non comme un chef d'État souverain.» Trump a ainsi toujours accusé Maduro de fraude électorale et ne l'a pas reconnu comme président légitime.

Risque-t-il la peine capitale?

Selon la procureure générale des Etats-Unis Pam Bondi, Maduro est notamment accusé de «complot en vue de commettre un acte de terrorisme lié à la drogue» et de «complot en vue d'importer de la cocaïne». Il est également accusé de possession de mitrailleuses et d'explosifs. «Ils devront bientôt répondre de leurs actes devant les tribunaux américains, sur le sol américain, et subir toute la sévérité de la justice américaine», a déclaré la magistrate.

Risque-t-il la peine de mort? Cela semble peu probable. Mais avec Trump, rien n'est impossible. Son gouvernement pourrait faire valoir que les actions de Maduro ont causé la mort de citoyens américains et qu'il s'agit donc d'un crime capital. «Ils pourraient alors réclamer la peine de mort», estime Philipp Adorf. Si le droit fédéral américain s'applique, la peine capitale est généralement exécutée par injection létale.