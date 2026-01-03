Maduro risque la peine de mort aux Etats-Unis

Maduro sera-t-il condamné à mort aux États-Unis?
Philipp Adorf, spécialiste de Trump à l'université de Bonn, estime que Trump mène cette attaque non pas comme une guerre classique, mais comme une «opération de maintien de l'ordre». «Maduro étant accusé de 'narcoterrorisme' aux États-Unis et une prime de 50 millions de dollars ayant été mise sur sa tête, les États-Unis le traitent comme un criminel international et non comme un chef d'État souverain.» Trump a ainsi toujours accusé Maduro de fraude électorale et ne l'a pas reconnu comme président légitime.
Risque-t-il la peine capitale?
Selon la procureure générale des Etats-Unis Pam Bondi, Maduro est notamment accusé de «complot en vue de commettre un acte de terrorisme lié à la drogue» et de «complot en vue d'importer de la cocaïne». Il est également accusé de possession de mitrailleuses et d'explosifs. «Ils devront bientôt répondre de leurs actes devant les tribunaux américains, sur le sol américain, et subir toute la sévérité de la justice américaine», a déclaré la magistrate.
Risque-t-il la peine de mort? Cela semble peu probable. Mais avec Trump, rien n'est impossible. Son gouvernement pourrait faire valoir que les actions de Maduro ont causé la mort de citoyens américains et qu'il s'agit donc d'un crime capital. «Ils pourraient alors réclamer la peine de mort», estime Philipp Adorf. Si le droit fédéral américain s'applique, la peine capitale est généralement exécutée par injection létale.
Maduro devra répondre d'accusations liées à la drogue et au terrorisme
L'administration Trump a déclaré samedi que le dirigeant vénézuélien qu'elle a annoncé avoir exfiltré de son pays, Nicolas Maduro, et son épouse feraient face «à toute la rigueur de la justice américaine» dans le cadre de poursuites pour trafic de drogue et terrorisme.
La ministre de la Justice Pamela Bondi a expliqué sur X que M. Maduro et son épouse, dont on ignore où ils se trouvent, «feraient bientôt face à toute la rigueur de la justice américaine, sur le sol américain, devant des tribunaux américains».
Mme Bondi a rappelé que le couple Maduro était inculpé devant un tribunal fédéral de New York pour des chefs de «narcoterrorisme» et de «complot pour importation de cocaïne» aux Etats-Unis.
Maduro et sa femme vont être amenés à New York
Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse, capturés et exfiltrés par les forces américaines, vont être conduits à New York, a déclaré samedi Donald Trump dans une interview à Fox News.
«Ils seront amenés à New York. Ils ont été inculpés à New York», a rappelé le président américain, faisant écho à une précédente déclaration de sa ministre de la Justice, Pam Bondi, selon laquelle le couple est poursuivi notamment pour «narcoterrorisme». «Ils sont à bord d'un navire mais ils se dirigent vers New York», a précisé Donald Trump.
Donald Trump a tout suivi en direct
Le président américain a affirmé samedi avoir regardé en direct l'opération de capture et d'exfiltration de son homologue vénézuélien qui a été capturé «dans une forteresse».
«Je l'ai regardée littéralement comme j'aurais regardé une émission télévisée», a déclaré Donald Trump dans une interview à Fox News. «Nous l'avons regardée dans une salle et nous en avons suivi tous les aspects», a-t-il ajouté, sans préciser qui était également présent avec lui.
Trump a offert à Maduro «plusieurs portes de sortie», dit JD Vance
Le vice-président américain JD Vance a déclaré samedi que le Venezuela avait ignoré plusieurs offres des Etats-Unis pour parvenir à un accord.
Donald Trump a offert à Nicolas Maduro «plusieurs portes de sortie», mais «le trafic de drogue doit cesser et le pétrole volé doit être restitué aux Etats-Unis», a-t-il écrit sur X.
«Vous ne pouvez pas échapper à la justice pour trafic de drogue aux États-Unis sous prétexte que vous vivez dans un palais à Caracas», a ajouté le vice-président américain.
La Suisse appelle à la désescalade
La Suisse appelle à la désescalade, à la modération et au respect du droit international face à l’attaque américaine contre le Venezuela. Samedi en début d'après-midi, le Département des affaires étrangères ne disposait d’aucune information sur des Suisses éventuellement concernés.
Le respect du droit international implique également le respect de l’interdiction de la violence et de l’intégrité territoriale des Etats souverains, a écrit samedi Nicolas Bideau, chef de la communication du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), sur la plateforme X. L’ambassade de Suisse au Venezuela suit la situation de près. Tout comme M. Bideau, la représentante de l’UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, s’était déjà exprimée.
Le Mexique condamne l'attaque
Le Mexique a condamné samedi les bombardements des Etats-Unis sur le Venezuela, avertissant que toute «action militaire met gravement en péril la stabilité régionale».
«Le gouvernement du Mexique condamne et rejette avec la plus grande fermeté les actions militaires exécutées unilatéralement ces dernières heures par les forces armées des Etats-Unis d'Amérique contre des objectifs situés sur le territoire de la République bolivarienne du Venezuela», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.
Moscou veut savoir comment va Maduro
La Russie a demandé samedi des éclaircissements «immédiats» sur la situation du président vénézuélien, Nicolas Maduro, se disant «extrêmement alarmée» par les informations indiquant qu'il a été «emmené de force» hors du pays.
«Nous sommes extrêmement alarmés par les informations selon lesquelles le président vénézuélien, Nicolas Maduro, et son épouse auraient été emmenés de force hors du pays à la suite de l'agression aujourd'hui par les Etats-Unis», a déclaré le ministère des Affaires étrangères russe dans un communiqué, demandant «des éclaircissements immédiats sur cette situation».
«Nous vaincrons», lance le ministre de l'Intérieur
Diosdado Cabello, considéré comme un des hommes les plus puissants du pays, a lancé samedi à l'aube, «nous vaincrons» après les attaques des Etats-Unis qui ont annoncé avoir capturé le président Nicolas Maduro.
«Et à la fin de ces attaques, nous vaincrons. Vive la patrie! Fidèles toujours! Traîtres jamais», a lancé le ministre vénézuélien de l'Intérieur à la télévision publique, promettant: «Ce n'est pas la première lutte, ce n'est pas la première bataille (...), nous avons su survivre en toutes circonstances». Des rumeurs sur les réseaux sociaux donnaient Diosdado Cabello pour mort ou arrêté.
Source: AFP
Caracas demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU
Le Venezuela a demandé samedi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies après l'attaque militaire des Etats-Unis. «Face à l'agression criminelle commise par le gouvernement des Etats-Unis contre la Patrie, nous avons demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies, chargé de faire respecter le droit international», a déclaré sur la messagerie Telegram le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yvan Gil.
Source: AFP
Les frappes contre le Venezuela sont terminées, affirme un sénateur américain
Les Etats-Unis ont achevé leur action militaire au Venezuela après avoir capturé le dirigeant de gauche Nicolas Maduro, a déclaré samedi un sénateur américain, citant le secrétaire d'Etat Marco Rubio.
M. Rubio «ne prévoit aucune action supplémentaire au Venezuela maintenant que Maduro est sous la garde des Etats-Unis», a écrit sur son compte X le sénateur Mike Lee, républicain initialement critique de l'opération, après ce qu'il a décrit comme un appel téléphonique avec M. Rubio.
Source: AFP
La Russie juge l'attaque américaine «profondément inquiétante»
La Russie a condamné samedi l'attaque militaire américaine contre le Venezuela, estimant que «l'hostilité idéologique» avait prévalu sur la diplomatie. «Ce matin, les Etats-Unis ont commis un acte d'agression armée contre le Venezuela. Ceci est profondément inquiétant et condamnable», a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, regrettant que «l'hostilité idéologique ait triomphé du pragmatisme d'usage».
Source: AFP
Madrid se propose comme médiateur
Le gouvernement espagnol a proposé samedi de jouer les intermédiaires dans la crise entre le Venezuela et les Etats-Unis. «L'Espagne appelle à la désescalade et à la modération», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué, se disant «à cet égard (...) disposée à offrir ses bons offices pour parvenir à une solution pacifique et négociée à la crise actuelle», rappelent également qu'elle n'avait «pas reconnu les résultats des élections du 28 juillet 2024», officiellement remportée par Nicolas Maduro, un résultat contesté par l'opposition.
Source: AFP
De fortes explosions avec des bruits ressemblant à des survols d'avions ont été entendus vers 02H00 (06H00 GMT) samedi à Caracas, a constaté un journaliste de l'AFP. Dans un communiqué, le Venezuela «dénonce la très grave agression militaire» des Etats-Unis.
Sur les réseaux sociaux, des images de grands incendies avec des dégagements de fumée sont visibles sans qu'il soit possible de localiser précisément le lieu de ces explosions qui semblent avoir eu lieu dans le sud et l'est de la capitale vénézuelienne.
Des bruits d'explosion continuaient à être entendus vers 02H15 (06H15 GMT). Ces déflagrations surviennent alors que le président américain, Donald Trump, qui a fait déployer une flottille de guerre dans les Caraïbes, a évoqué la possibilité de frappes terrestres contre le Venezuela et affirmé que les jours du président vénézuélien, Nicolas Maduro, étaient «comptés».
Il a déclaré lundi que les Etats-Unis avaient détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, ce qui serait la première attaque terrestre américaine sur le sol vénézuélien. Le président Maduro s'était lui montré confiant lors d'une interview diffusée jeudi affirmant: «le système de défense nationale a garanti et garantit l'intégrité territoriale, la paix du pays et l'usage et la jouissance de tous nos territoires».
Donald Trump accuse le président Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic que l'intéressé dément, reprochant aux Etats-Unis de vouloir le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole du pays, les plus grandes de la planète.